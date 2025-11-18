Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela vaatii, että vanhusten oikeutta ympärivuorokautiseen hoivaan vahvistetaan. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on havainnut hyvinvointialueiden venyttävän lakia vanhusten hoivapalveluissa, kun yhteisöllistä asumista käytetään säästökeinona ja ympärivuorokautiseen hoivaan pääsyä pitkitetään.
– Yhteisöllisen asumisen käyttäminen säästökeinona loukkaa ikääntyneiden oikeuksia. Lainsäädäntöä ja alueiden ohjausta on vahvistettava, jotta vanhukset saavat tarpeitaan vastaavat palvelut, Koskela sanoo.
Yhteisöllinen asuminen on tarkoitettu vanhuksille, jotka eivät pärjää enää yksin kotona, mutta eivät hyvinvointialueiden kriteerien mukaan tarvitse ympärivuorokautista hoitoa. Aluehallintoviraston mukaan yhteisölliseen asumiseen on kuitenkin sijoitettu niin muistisairaita vanhuksia, että heidän turvallista hoitoaan ei pystytä varmistamaan kaikkina aikoina.
– Orpon hallitus on päättänyt hakea mittavia säästöjä vanhuspalveluista samaan aikaan kun hoivan tarve kasvaa ja myös kotihoidon piirissä on entistä huonokuntoisempia vanhuksia. Tämä vaarantaa ikäihmisten perusoikeudet vakavalla tavalla.
Yhteisöllisen asumisen nopea yleistyminen liittyy myös kotihoidon riittämättömiin resursseihin. Alueilla on katsottu, että kotihoidon järjestäminen on tehokkaampaa, kun mahdollisimman moni asiakkaista saadaan asumaan saman katon alle.
– Ensi vuoden budjetissaan oikeistohallitus on leikkaamassa 50 miljoonaa euroa ympärivuorokautisesta palveluasumisesta ja kotihoidosta. Kun hoitohenkilöstöä vähennetään molemmista, ei yhteisöllisellä asumisella pystytä paikkaamaan syntyvää hoivavajetta. Sen sijaan ongelmat uhkaavat vain pahentua, Koskela sanoo.