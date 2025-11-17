Kuka olet, Paco Diop?

– Olen 40-vuotias, Turussa asuva humanististen tieteiden kandidaatti Turun yliopistosta.

– Äidinkieleni on wolof ja toinen kotikieleni ranska. Puhun sujuvasti suomea ja englantia, hallitsen espanjan alkeet ja osaan lukea arabiaa koraanikoulun kautta.

”Meidän tulee vasemmistopuolueessa mennä takaisin ruohonjuuritasolle.”

– Olen turkulainen kaupungin- ja aluevaltuutettu sekä ihmisoikeus- ja antirasismiaktivisti. Olen asunut Suomessa 19 vuotta ja tehnyt työtä yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja monikulttuurisuuden puolesta.

– Olen myös toiminut varhaiskasvatuksen opettajana 10 vuotta.

– Politiikka ei ole minulle urapolku. Se on taistelua oikeudenmukaisuuden puolesta. Se on ääni niille, joita ei ole kuultu. Se on rohkeutta silloin, kun moni vaikenee.

Miksi haluat varapuheenjohtajaksi?

– Haluan olla mukana vahvistamassa vasemmistoliiton ääntä ihmisoikeuksien, ilmasto-oikeudenmukaisuuden, rauhan ja solidaarisuuden puolustajana. Tarvitsemme rohkeaa johtajuutta, joka ei vaikene epäoikeudenmukaisuuden edessä.

– Haluan tuoda puolueen johtoon antirasistisen, empaattisen ja osallistavan näkökulman ja näyttää, että vasemmistoliitto on liike, jossa jokainen voi tuntea kuuluvansa joukkoon.

Mitä puolueen pitäisi tulevalla vaalikaudella tehdä?

– Puolueen on keskityttävä eriarvoisuuden vähentämiseen ja ilmastokriisin ratkaisemiseen tavalla, joka on sosiaalisesti oikeudenmukainen. Meidän tulee puolustaa julkisia palveluja, vahvistaa työntekijöiden oikeuksia ja edistää ekologista, antikolonialistista ja oikeudenmukaista siirtymää, joka ei jätä ketään jälkeen.

– Vasemmistoliiton on oltava vahvasti myös vammaisten, eläinten ja vähemmistöjen puolella arjessa, ei vain juhlapuheissa.

Mikä on puolueen suurin ongelma ja miten sen voisi korjata?

– Suurin haaste on kaukainen mielikuva sellaisille ihmisryhmille, joiden ääntä meidän pitäisi edustaa.

– Meidän tulee vasemmistopuolueessa mennä takaisin ruohonjuuritasolle, kuunnella ihmisiä siellä, missä he elävät, yhteisöissä, työpaikoilla, lähiöissä ja kouluissa. Tarvitsemme enemmän konkreettisia tekoja ja vähemmän sisäisiä kuplia. Muutos kohti vasemmistolaista Suomea ei synny kabineteissa vaan yhteydessä ihmisten kokemuksiin.

Millainen puolue vasemmistoliitto vuonna 2025 on?

– Vasemmistoliitto on vuonna 2025 rohkea, avoin ja moninainen kansanliike. Se on puolue, joka puolustaa ihmisiä ja ilmastoa, haastaa rasismia ja eriarvoisuutta ja rakentaa toivoa ajassa, jossa moni kokee pelkoa ja epävarmuutta. Vasemmistoliitto ei vain reagoi maailmaan, vaan omaa vaihtoehtoisen vision. Puolue näyttää rohkeasti suuntaa kohti solidaarisempaa, ekologista ja yhdenvertaista Suomea.

– Minä myös uskon, että vuoden 2025 vasemmiston tulevaisuus on ihmisoikeuksien puolustamisessa ja kansanmurhien vastustamisessa.

– Meidän tehtävämme on auttaa Suomea olemaan rauhan rakentaja, ei asevarustelun ääni.

– Meidän rooli on olla silta, ei muuri.

– Diplomatia, yhteisöllisyys ja solidaarisuus, ne ovat vasemmiston arvot.

– Rauha syntyy ihmisistä, ei aseista.

– Meidän yhteinen visio on huolehtia siitä, että Suomessa asuvat ihmiset, taustasta riippumatta, voivat kokea turvallisuutta ja hyvinvointia ja luottaa siihen, että oikeusvaltion periaatteet eivät ole menetetty.

Vasemmistoliiton varapuheenjohtajat valitaan puoluekokouksessa Vantaalla lauantaina 22. marraskuuta. KU on esitellyt heistä Otto Bruunin aiemmin 17. marraskuuta.