Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen aloittaa katsomalla viime vuoteen. Tarkemmin hänen katseensa on marraskuussa, jolloin järjestettiin vasemmistoliiton puoluekokous. Siinä valittiin puolueeseen uudet varapuheenjohtajat ja uusi puoluehallitus.

Ei Lehtonen ole kiukkua näin pitkään niellyt. Haastattelu on lykkääntynyt joulukuun flunssa-aallon vuoksi.

Nyt Lehtonen haluaa pohtia kakun tekemistä ja jakamista. Oikeudenmukaisesti ja hyvin yhteiskunnan kakkua jakavia on tällä hetkellä Lehtosen mukaan vasemmistossa valtavasti ja hyvä niin.

– Mutta kakun leipojia ja sen leipomisen edellytyksiä edistäviä ihmisiä on tällä hetkellä liian vähän, hän sanoo.

Puolueen johtotehtävissä ei Lehtosen mielestä ole sinänsä merkitystä, onko ihmisellä tausta ammattiyhdistysliikkeessä.

– Kysymys on linjasta, ja siitä olen huolissani. Onko meillä johdossa ihmisiä, jotka nousevat seisomaan ja sanovat tarvittaessa, että tarvitsemme Suomessa metsäteollisuutta, tarvitsemme teknologiateollisuutta ja kyllä – tulemme tarvitsemaan myös enenevissä määrin sotilaspuoleen keskittynyttä puolustusteollisuutta, Lehtonen sanoo.

– Viime viikkojen tapahtumat osoittavat jälleen, että Euroopan on vahvistettava riippumattomuuttaan suurvalloista ja panostettava omavaraisuuteen. Tämä tarkoittaa myös Suomen osalta oman tuotannon ja teollisuuden vahvistamista sekä mineraalien ja muiden luonnonvarojen vastuullista hyödyntämistä, Lehtonen linjaa.

Lehtonen on pitkän linjan vasemmistolainen. Ennen kaikkea hän on liittonsa jäsenten edustaja.

– Minun päätehtäväni on huolehtia, että Suomessa on tulevaisuudessakin teollisuutta ja Teollisuusliiton jäsenillä töitä. Silloin yhteistyökumppanimme tulevat sieltä, missä tätä halutaan olla edistämässä.

– Tietysti toivon, että jatkossa näiden asioiden ympäriltä löytyy puoluejohdon kanssa yhteistä sävellajia, Lehtonen pyörittelee ja perään kiittelee yhteistyötä puheenjohtaja Minja Koskelan kanssa.

Vihreä mahdollisuus

Lehtonen ei jaa perussuomalaista ajatustapaa, jossa luonto- ja ilmastokysymykset sivuutetaan tai vihreää siirtymää vähätellään. Vihreä siirtymä on myös mahdollisuus liiketoiminnalle ja uusille työpaikoille – kuten elinkeinoelämäkin laajasti tunnistaa.

– Toivon, että ymmärrämme sen, että yksi maailman suurimpia ilmastotekoja on investoida Suomeen. Meidän viranomaisvalvontamme on tarkkaa.

– Otetaan investoinnit mieluummin tänne kuin päästetään ne sellaiseen maahan, jossa mitään normeja ei ole, Lehtonen paaluttaa.

Lehtonen ei kaipaa Suomeen kansainvälisten yritysten datakeskuksia. Niistä tuleva hyöty jää hetken pyrähdykseksi. Suurta työllistävää vaikutusta datakeskuksilla ei valmistumisen jälkeen ole.

– Pitkällä aikavälillä datakeskukset tulevat johtamaan siihen, että tavallisen kuluttajan sähkölasku nousee reippaasti.

Energiapuolella Lehtonen kaipaa Suomeen uutta ydinvoimalaa, minkä lisäksi Loviisan ydinvoimalaan pitäisi toteuttaa isot remontit. Ydinvoiman tulisi kuitenkin toteutua markkinaehtoisesti ja yksityisellä rahoituksella. Vasemmistoliitto otti marraskuun puoluekokouksessa myönteisen kannan ydinvoimaan.

– Asiat ovat kehittyneet positiiviseen suuntaan, ja siihen pitää olla tyytyväinen, Lehtonen sanoo.

Kaivoksiin kotimaisia investointeja

Vihreän siirtymän kipukohtia on kaivosteollisuus. Lehtosen mukaan Suomessa tulee kaikissa tilanteissa toimimaan kaivannaisteollisuutta.

– Kehottaisin kaikkia keskittymään siihen, miten saisimme suomalaiset investoijat kiinnostumaan kaivannaisteollisuudesta.

– Kaikki tällä hetkellä käynnissä olevat kaivokset on Suomen valtio aikoinaan kartoittanut GTK:n kartoilla.

Aikoinaan kaivokset olivat suomalaisten yhtiöiden kuten Outokummun ja Rautaruukin omistuksessa.

– Sitten kun yritykset tekivät bisneslinjauksiaan ja luopuivat näistä, ulkomaalaiset ostivat kaivokset. Nyt kaikki mammonat menevät ulkomaille.

Siinä mielessä ei Lehtosen mielestä olekaan yllättävää, että kaivosteollisuus herättää vastustusta.

– Mutta jos kansallisomaisuuden ryöstölle haluaa stopin, pitäisi huolehtia, että suomalaiset investoijat olisivat isommassa roolissa näissä yhtiöissä. Mutta kun suomalainen investointi perustuu siihen, että muutaman kvartaalin päästä pitäisi olla rahat pois.

– Kaivannaisteollisuudessa ensimmäiset seitsemän vuotta tulee sontaa, sen jälkeen kultaa.

Uskottavan ohjelman puolesta

Lopussa Lehtonen palaa alkuun. Vasemmistolaisten arvojen edustaminen ei tällä hetkellä ole kovinta valuuttaa yhteiskunnassa.

– Se vaatii kovaa selkärankaa, että pystyy puolustamaan työttömiä ja vähäosaisia.

Samalla katseen pitää hänen mukaansa olla siinä, että yhteiskunnan kakkuun saadaan lisää kerroksia. Sellaisesta on helpompi jakaa kaikille.

– Esimerkiksi metsäteollisuudella on tulevaisuudessakin Suomessa rooli. Se työllistää kymmeniä tuhansia ihmisiä. Meillä pitää olla uskottava teollisuus- ja elinkeinopoliittinen ohjelma tulevissa eduskuntavaaleissa.