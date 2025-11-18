Kuka olet?

– Olen Jessi Jokelainen, 29-vuotias ensimmäisen kauden kansanedustaja Oulusta. Taustaltani olen äidinkielen opettaja, kirjoittaja ja sarjakuvataiteilija. Olen toisen kauden kaupunginvaltuutettu ja pienten kaksosten äiti, ja palaan joulukuun alussa vanhempainvapaalta edustajantoimeeni.

– Liityin puolueeseen vuonna 2020, kun sitä ennen elin opiskelijavuoteni Sipilän hallituksen koulutusleikkausten konkreettisessa vaikutuspiirissä. Poliittinen toimijuus tuntui ainoalta mahdolliselta suunnalta, kun rajun leikkauspolitiikan kauaskantoiset vaikutukset valkenivat nuorelle aikuiselle.

”Työväen oikeudet, ihmisoikeudet ja demokratia kulkevat kaikki limittäin ja käsi kädessä.”

Miksi haluat varapuheenjohtajaksi?

– Haen varapuheenjohtajaksi, koska puoluetta kehitetään sen johtopaikoilta ja haluan olla mukana tuomassa oman näkemykseni ja panokseni liikkeen tulevaisuuskuviin.

– Poliittisen urani aikana koen saaneeni vasemmistosta ja poliittisesta toiminnasta paljon merkityksellisyyttä, yhteisöllisyyttä ja ruokaa ajatuksille. Haluan olla vahvistamassa tuota samaa kokemusta mahdollisimman monelle puolueen jäsenelle varapuheenjohtajan paikalta. Pidän tärkeänä kentän kuulemista, arkitodellisuuden pitämistä mukana puolueen toiminnan keskiössä sekä sellaisten vaihtoehtojen äänekästä esittämistä, jotka oikeistovaltaisessa politiikassa jäävät toteuttamatta.

Mitä puolueen pitäisi tulevalla vaalikaudella tehdä?

– Vasemmiston tulee jatkaa ansiokasta työtään työväenpolitiikan ja kansan arjen edellytysten vahvistamiseksi.

– Elämme murroksellista aikaa: työelämä muuttuu, toimeentulo on sirpaleisempaa kuin koskaan ennen ja ilmastokriisi uhkaa tulevaisuudennäkymiä. Oikeistolaisen umpimielisen säilyttämisvimman sijasta meidän on suunnattava kohti laajoja muutoksia, joilla rakennetaan resurssikestävyyttä, toimeentuloa ja hyvää arkea kaikille.

– On puhuttava ymmärrettävästi ja selkeästi niistä asioista, jotka huolettavat ihmisiä ympäri Suomen. On myös viestittävä voimakkaasti keinoista, joilla edellä mainittuja haasteita ratkotaan.

Mikä on puolueen suurin ongelma ja miten sen voisi korjata?

– Keskeisimpiä ongelmiamme vaaleista toiseen on niiden ihmisten tavoittaminen, jotka hyötyvät vahvasta työväenliikkeestä mutta jotka jättävät äänestämättä tai eivät koe vasemmistolaista liikettä omakseen.

– Vasemmisto voi parhaimmillaan olla laajoja joukkoja yhdistävä liike, ja tuon tavoitteen saavuttamiseksi viestintämme tapojen tulee myös laajentua. Pidän itse tärkeänä, että vasemmistoa ei ymmärretä vain kaupunkilaisena puolueena, sillä itselleni kyse on aina ollut koko Suomen kattavasta kansanliikkeestä. Olen kotoisin Puolangalta, ja näen harvaan asuttujen seutujen ihmisen tarpeet, huolet ja halun tulla kuulluksi.

– Näen myös haasteena populistisen käsityksen siitä, että arvopolitiikka ja ideologiset kannanotot olisivat ristiriidassa käytännön työväenpolitiikan kanssa. Näin ei ole missään nimessä, ja vasemmiston tuleekin viestinnällään ja toiminnallaan vahvistaa sitä todellisuutta, että työväen oikeudet, ihmisoikeudet ja demokratia kulkevat kaikki limittäin ja käsi kädessä.

Millainen puolue vasemmistoliitto vuonna 2025 on?

– Vasemmisto vuonna 2025 on uskottavin punavihreä liike ja vaihtoehtojen tarjoaja nykyajan haasteisiin.

– Ymmärrämme perusteellisesti nykyisen talousjärjestelmän heikkoudet ja osaamme tarjota ratkaisuja sekä sen puitteissa että pidemmällä aikavälillä kohti kestävää muutosta.

– Vasemmisto on terve haastaja lama-ajoista saakka eläneelle talouskuriretoriikalle ja sille poliittiselle ilmapiirille, jossa jatkuva kurjistaminen verhoillaan velkapopulismiin ja pakkoon.

– Periaatteellisuus ihmisoikeuksissa, demokraattisen yhteiskunnan vaalimisessa ja luokan ymmärtämisessä ovat suurimpia vahvuuksiamme, ja niistä tulee pitää kiinni myös epävakaina aikoina – etenkin silloin.

Vasemmistoliiton varapuheenjohtajat valitaan puoluekokouksessa Vantaalla lauantaina 22. marraskuuta. KU on esitellyt aiemmin heistä Otto Bruunin ja Paco Diopin