Vasemmistoliiton kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Pia Lohikoski pitää vakavana oikeiston toistuvia väitteitä siitä, ettei ammatillisen koulutuksen leikkauksia olisi kohdennettu oppivelvollisiin nuoriin. Tällä viikolla kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen väitti Uuden Jutun haastattelussa, että leikkaukset koskisivat ”vain aikuisopiskelijoita”.
– Tämä heppoinen silmänkääntötemppu kertoo siitä, ettei amisten arjesta välitetä – tai ymmärretä – oikeistossa yhtään mitään. Samat irtisanotut opettajat opettivat sekä oppivelvollisia että aikuisopiskelijoita. Jos koulutuksen alueellinen saavutettavuus heikkenee leikkausten vuoksi, se kolahtaa myös oppivelvollisiin, Lohikoski jyrähtää.
Lohikoski ihmettelee lisäksi opetusministeri Anders Adlercreutzin ristiriitaisia viestejä ammatillisen opetuksen tilanteesta. Ministeri on keväällä todennut olevansa tarvittaessa valmis korjausliikkeisiin amisopetuksen suhteen.
– Ministeri on myöntänyt, että ongelma on todellinen, etteivät oppivelvolliset aina saa säännöllistä opetusta ja ohjausta ammatillisissa oppilaitoksissa. Olen pyytänyt ministeriöstä vastausta siihen, milloin näihin ongelmiin puututaan. Viimeisin vastaus antaa ymmärtää että ongelma olisikin siinä, että oppivelvollisuuden laajentaminen toi kampuksille “ne nuoret, jotka aiemmin olivat jääneet koulutuksen ulkopuolelle.”
Vastauksessaan ministeri väittää, että nimenomaan koulutuksen järjestäjät olisivat kokeneet oppivelvollisuuden laajentamisen ongelmana.
– Hallitus väistelee vastuutaan. Oppivelvollisuus teki sen mitä pitikin, eli jatkoi koko ikäluokan oppipolkua. Todellisuudessa ongelmien juurisyy on toisen asteen rakenteissa, jotka eivät valitettavasti vastaa enää yhdenvertaisesti oppivelvollisten opiskelijoiden tarpeisiin lukioissa ja amiksissa.
– Partasen kuvaama “priorisointi” eli koulutusleikkaukset syventävät koulutuksen eriytymistä ja ovat käytännössä romahduttamassa amisten arjen. Oikeiston “priorisointi” on myrkkyä jo pelkästään hallituksen omille koulutustavoitteille, Lohikoski toteaa.