Kuka olet?

– Olen Jouni Jussinniemi, vuosimallia 1981, pyhäjärvinen kaivostyöläinen ja pääluottamusmies. Perhettä on puoliso, kaksi alaikäistä lasta ja kolme aikuista lasta. Harrastuksiani ovat muun muassa politiikka, ay-toiminta, kalastus, halkohommat, voimailu sekä vanhat tavarat ja antiikki.

– Olen työläistaustainen, työpaikkoja, työntekijöitä, aluepolitiikkaa ja ympäristöä puolustava poliitikko. Minulla on vahva kokemus myös ay-toiminnasta, olen ollut muun muassa pääluottamusmies sekä pitkään mukana Metalliliiton ja Teollisuusliiton toiminnassa.

”Vasemmisto ei ole vain yliopistokaupunkien puolue.”

– Lisäksi olen toista kautta kaupunginhallituksen puheenjohtajana, maakuntavaltuuston varapuheenjohtaja sekä istuva vasemmistoliiton toinen varapuheenjohtaja. Minulla on myös kansainvälisiä tehtäviä.

Miksi haluat varapuheenjohtajaksi?

– Varapuheenjohtajana tärkein tavoite seuraavalla kaudella on, että vasemmistoliitto voittaa eduskuntavaalit, ja se tehdään duunareiden äänillä. Työntekijöiden ääniä on jaossa suuri määrä ja arjen turvallisuus askarruttaa heitä. Arjen toimineentulon turvallisuuden luominen kansalle on tärkeä tavoite. Tavoitteiden on tuotava konkreettista parannusta ihmisen arkeen riippumatta siitä, asuuko tämä Tampereella vai Lestijärvellä.

– Puolueen viestissä pitää korostua työläisen näkökulma. Viestissä pitää ottaa huomioon, että vasemmisto ei ole vain yliopistokaupunkien puolue. Mikäli haluamme voittaa vaalit, on voitettava isojen keskusten ulkopuolisilla alueilla. Puoleen viestiä on viilattava niin, että työelämälähtöisyys puhkaisee vasemmistokuplan ja vasemmistoliitto on palkansaajalle uskottava ja paras valinta vaaliuurnalla. Viestin ja tavoitteiden on oltava alueellisesti tasapainossa, jotta puhutellaan maaseudun äänestäjiä.

– Tuon kentän tuntemusta, kiertue- ja vaalikokemusta, kykyä kuunnella ja yhdistää vasemmistolaisia ihmisiä.

Mitä puolueen pitäisi tulevalla vaalikaudella tehdä?

– Vaalivoitto tehdään virittämällä viestintää, sparraamalla järjestöä ja vaalikoneistoa. Puoleen on tuettava piirejä ja kenttää niin, että vaalivoitto mahdollistuu.

– Vaaliviestissä on erittäin tärkeää kertoa se, että arjen turvallisuus muodostuu työstä ja toimeentulosta. Parannetaan pienituloisten asemaa, vahvistetaan työehtoja, puolustetaan sopimusyhteiskuntaa.

– Arjen turvallisuuteen tarvitaan myös hyvät peruspalvelut,. Terveyspalvelut, koulutus ja sosiaalipalvelut tuotava lähelle ihmisiä erityisesti pienille paikkakunnille.

– Lisäksi pitää painottaa aluepolitiikkaa ja sitä, että tarjolla on investointeja ja elinkeinoja läpi Suomen, ja kaivos- ja energiakysymykset hoidetaan vastuullisesti. Suomi ei ole vain Etelä-Suomi.

– Ilmaston ja ympäristön huomioonottamisen tulee olla läpileikkaava teema. Vihreä siirtymä on välttämätön ja sen on oltava reilu siirtymä, jossa työntekijöitä ei jätetä yksin. Teollisuuden ja tuotannon yhteensovittaminen ilmasto- ja ympäristötavoitteiden kanssa on täysin mahdollista ja se on voittava tie tulevaisuudessa.

– Vasemmisto on puolue, joka puolustaa ihmisiä, ei rakenteita.

Mikä on puolueen suurin ongelma ja miten sen voisi korjata?

– Vasemmiston viesti on tällä hetkellä vaikeasti ymmärrettävää suurissa työntekijäjoukoissa. Ihmiset kokevat, että äänestetään itseään vastaan, jos äänestetään vasemmistoa.

– Tämä on virheellinen illuusio, jossa meitä vasemmistopolitiikkoja astellaan jopa Neuvostoliittoon asti ja Moskovan tielle sekä koetaan, että vasemmisto vie duunarilta tuhkat pesästä ja vielä kiukaankin saunasta. Tämä ei pidä todellakaan paikkaansa.

– Viestin on puhkaistava kupla niin, että turuilla ja toreilla ihmiset voivat luottaa siihen, että meitä äänestämällä hyvinvointiyhteiskunta palaa takaisin paljon parempana mitä se on koskaan ollut. Me pystymme siihen.

– Haluamme kuulla torilla, että ”äänestin vasemmistoa, koska haluan tulla palkallani toimeen”, ”äänestän vasemmistoa, koska se turvaa hyvinvointipalvelut”, ”äänestin vasemmistoa, jotta lapseni saavat hyvän koulutuksen”.

Millainen puolue vasemmistoliitto on vuonna 2025?

– Vasemmistoliitto on paras työelämäpuolue. Meillä on ja tulee olla vahva yhteys ammattiyhdistysliikkeeseen. Me pidämme huolta palkansaajien asemasta niin, että jokainen voi tulla palkallaan toimeen.

– Me pidämme myös huolta niistä joiden siivet ovat rikki tai jalat eivät kanna. Ihmisen elämä voi olla hauras ja särkyä ennakoimattomista syistä. Meidän tehtävä on varmistaa ensi-, ja viimesijaiset turvaverkot kaikille, jotta elämä ei tuhoudu siihen, että pääoma ei välitä muusta kuin itsestään.

– Vasemmisto tunnettaan maakunnissa vahvana vaikuttajana, ei vain suurten kaupunkien puolueena.

– Vasemmisto sovittaa yhteen, ilmaston, ympäristön, teollisuuden ja tuotannon haasteet. Tavoite on kunnianhimoinen ja niin sen pitääkin olla. Vihreä siirtymä on välttämätön, mutta sen on oltava reilu. Vihreän siirtymän kustannukset kuuluvat teollisuudelle ja pääomalle, eivät työntekijöille.

– Vasemmisto on avoin ja demokraattinen puolue, joka toimii jäsenet ja kenttä edellä, jossa piirejä, osastoja ja kenttää kuullaan aidosti, kun puoleen suuntaa muovataan entistä paremmaksi.

– Vasemmisto on puolue, joka näyttää, että tulevaisuus on käytännön ratkaisuja paremman elämän turvaamiseksi kaikille, ei harvoille. Oikeiston juhlapuheet on nähty.

Vasemmistoliiton varapuheenjohtajat valitaan puoluekokouksessa Vantaalla lauantaina 22. marraskuuta. KU on esitellyt aiemmin heistä Otto Bruunin, Paco Diopin ja Jessi Jokelaisen