Avoimia työpaikkoja oli vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä vähemmän kuin vuosi sitten, kertoi Tilastokeskus tänään. Avoimia työpaikkoja oli 27 100, mikä on 22 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin, jolloin niitä oli 34 600.
Tiedot kuvaavat syyskuun ensimmäisen päivän tilannetta. Päivä on mielenkiintoinen, koska silloin pääministeri Petteri Orpo oli jo muutaman viikon kehunut Suomen talouden kääntyneen parempaan suuntaan.
Viisi päivää myöhemmin Orpo sanoi eduskunnan kyselytunnilla, että ”nyt jo nähdään, että työllisyyskehitys on lähtenyt kääntymään parempaan suuntaan”.
Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi arvosteli silloin pääministeriä vaihtoehtoisista faktoista.
Myöhemmin syyskuussa tulivat elokuun viralliset työttömyysluvut. Työttömyysasteen trendiluku oli noussut tasan kymmeneen, mikä on 2000-luvun ennätys.
Tilastokeskuksen mukaan avointen työpaikkojen lukumäärä vähentyi vuodentakaiseen verrattuna erityisesti yksityisten yritysten toimipaikoilla. Vähennys oli 6 500 työpaikkaa.
Avointen työpaikkojen määrä vähentyi kaikilla suuralueilla, eniten lähes 4 000:lla Helsinki-Uudellamaalla. Eniten vähenivät kaupan, kuljetuksen ja varastoinnin sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan avoimet työpaikat.
Sen lisäksi, että avoimia työpaikkoja oli vähemmän kuin edellisenä vuonna, ne olivat laadultaan huonompia. Kolmannella vuosineljänneksellä kaikista avoimista työpaikoista määräaikaisia oli 31 prosenttia eli 4 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin.
Osa-aikaisten työpaikkojen osuus kaikista avoimista työpaikoista oli 21 prosenttia, joka on 16 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.
Vaikeasti täytettävien työpaikkojen määrä väheni työnantajien oman arvion mukaan viidenneksellä edellisvuodesta.