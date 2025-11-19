Kuka olet. Laura Meriluoto?

– Olen ensimmäisen kauden kansanedustaja Kuopiosta. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri. Ennen tätä työskentelin sosiaalialan järjestökentällä. Olen sekä työssäni että opinnoissani perehtynyt erityisesti heikommin pärjäävien ihmisten aseman parantamiseen. Minulle ovat tuttuja esimerkiksi päihde- ja mielenterveyspalveluihin, asunnottomuuteen ja köyhyyteen liittyvät kysymykset.

– Politiikassa olen ollut mukana vuodesta 2017 lähtien, kun tulin valituksi Kuopion kaupunginvaltuustoon. Olen puheenjohtanut sekä kaupungin- että aluevaltuustoryhmää ja toiminut vasemmistoliiton eduskuntaryhmän toisena varapuheenjohtajana. Eduskunnassa olen toiminut hallintovaliokunnassa, valtiovarainvaliokunnassa sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

”Itselleni tärkeä missio on vahvistaa vasemmistoliiton asemia maakunnissa ja kasvukeskusten ulkopuolella.”

– Tällä hetkellä olen kansanedustaja ja aluevaltuutettu. Pyrin osallistumaan aktiivisesti myös järjestötoimintaan. Olen Vailla vakinaista asuntoa ry:n (Vva ry) ja Taiteen Sulattamo ry:n puheenjohtaja sekä Itä-Suomen tanssin aluekeskuksen hallituksen jäsen.

Miksi haluat varapuheenjohtajaksi?

– Minulla on ollut lapsesta asti tarve muuttaa maailmaa paremmaksi paikaksi elää niin ihmisille kuin eläimille. Myöhemmin olen todennut, että politiikka on minulle sopiva väylä toteuttaa tuota tarvetta.

– Tänä päivänä, kun yhteiskuntamme oikeistolaistuu pelottavaa vauhtia ja maailmalla palaa niin ilmastonmuutoksen kuin pommienkin vuoksi, on vasemmistoliitto suomalaisen puoluekentän uskottavin vaihtoehto haastamaan oikeistovoimat ja löytämään ratkaisuja kriiseihin. Siksi haluan työskennellä hartiavoimin sen eteen, että puolueemme vahvistuu ja vaikutusvaltamme kasvaa.

– Uskon, että minulla olisi puheenjohtajistossa annettavaa. Järjestötyön ammattilaisena ymmärrän paikallistoiminnan haasteet ja mahdollisuudet, ja haluan olla mukana kehittämässä ratkaisuja, joiden avulla voimme parhaalla mahdollisella tavalla tukea aktiiviemme arvokasta työtä ympäri Suomen. Myös sote-osaamisestani olisi hyötyä, sillä tällä hetkellä sosiaali- ja terveyspalveluiden kriisi on aivan poliittisen keskustelun ytimessä.

Mitä puolueen pitäisi tulevalla vaalikaudella tehdä?

– Tulevalla kaudella meidän pitää voittaa eduskuntavaalit. Olennaisin työ vaalivoiton eteen tehdään paikallistasolla, ja puolueen keskeisimpiä tehtäviä on tukea järjestötoimintaa ympäri Suomen.

– Valtakunnan politiikan tasolla meidän tulee jatkaa tiukkaa oikeistopolitiikan haastamista ja hyvinvointivaltion puolustamista.

– Samalla meidän tulee rakentaa visioita myös pidemmälle tulevaisuuteen. Kun ilmastonmuutos ja luontokato haastavat koko olemassaolomme, oikeistovoimat jylläävät ja sota leimaa arkeamme, tarvitaan uusia polkuja: Miten toteutamme vahvaa ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa niin, ettemme samalla pudota ihmisiä kelkasta? Millaista on työelämä reilun siirtymän jälkeen ja miten voimme tukea työntekijöitä siirtymässä? Kuinka toteutamme perustulon? Mitä tulee talouskasvun jälkeen? Millaista rauhantyötä voimme tehdä tässä ajassa?

– Puolueestamme löytyy osaamista ja uskallusta tällaiseen tulevaisuustyöhön, ja se pitää pystyä hyödyntämään.

Mikä on puolueen suurin ongelma ja miten sen voisi korjata?

– Vasemmistoliitolla on uskolliset ja sitoutuneet kannattajat, mikä on erinomainen pohja kaikelle tekemisellemme. Jatkossa meidän täytyy kuitenkin kyetä laajentamaan kannatuspohjaamme ja houkuttelemaan taaksemme myös sellaisia ihmisiä, jotka eivät tähän asti syystä tai toisesta ole kokeneet äänestämistämme mielekkäänä, vaikka yhteisiä arvoja löytyisikin. On siis madallettava ihmisten kynnystä äänestää vasemmistoliittoa ja puhuteltava äänestäjiä myös perinteisen kannattajakunnan ulkopuolella.

– Itselleni tärkeä missio on vahvistaa vasemmistoliiton asemia maakunnissa ja kasvukeskusten ulkopuolella. Tarvitsemme vahvempaa aluepolitiikkaa. Periaatteessa teemme sitä kyllä koko ajan, kun puhumme esimerkiksi sote-palveluista, kulttuurista tai koulutuksesta, mutta meidän pitäisi pystyä vielä nykyistä paremmin kytkemään nämä teemat maakunnissa asuvien ihmisten arkeen.

– On myös tärkeää, että puolueesta näkyy ulospäin monenlaisia kasvoja, jotta yhä useampi löytäisi meistä samaistumispintaa.

Millainen puolue vasemmistoliitto vuonna 2025 on?

– Vasemmistoliitto on ainoa punavihreä eduskuntapuolue Suomessa ja kokoaan isompi vaikuttaja poliittisessa keskustelussa. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, miten paljon meistä on puhuttu niin muiden puolueiden kuin median toimesta vaikkapa tämän syksyn aikana. Meillä on kaikki mahdollisuudet kasvattaa kannatustamme tulevissa vaaleissa, ja hyviä merkkejä on ilmassa runsaasti.

– Vasemmistoliiton jäsenistö ja aktiivit tekevät politiikkaa suurella sydämellä ja intohimolla. Nykyinen karmiva hallituskausi on mielestäni vahvistanut ja tiivistänyt rivejämme entisestään. Olemme kaikki valmiita paiskimaan töitä sen eteen, että nykyiseen politiikkaan saataisiin tehtyä täyskäännös viimeistään tulevissa eduskuntavaaleissa.

– Mainitsemisen arvoista on sekin, että olemme vahvistaneet hurjasti asemiamme eurooppalaisessa politiikassa. Meillä on vaikutusvaltaiset ja näkyvät europarlamentaarikot, joiden kautta pystymme muodostamaan paremmin yhteyksiä vasemmistolaisiin toimijoihin Suomen ulkopuolella.

