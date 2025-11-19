Kestävyysraportointidirektiivi (CSRD) hyväksyttiin vuonna 2022 ja yritysvastuudirektiivi (CSDDD) vuonna 2024, mutta jo kuluvana vuonna Euroopan komissio esitti niiden heikentämistä. Sekä Euroopan parlamentti että jäsenmaiden neuvosto tukevat esitystä. Asiasta neuvotellaan parhaillaan.
Yli 1600 fossiilisten polttoaineiden lobbaajalle on myönnetty pääsy COP30-ilmastokokouksiin Brasilian Belémissä, kertoo Corporate Europe Observatory (CEO) -järjestö. Sen mukaan lobbaajia on siis huomattavasti enemmän kuin maiden edustajia – isäntämaa Brasiliaa lukuun ottamatta.
Osallistumisia seuraavan DeSmog -järjestön mukaan ilmastokokuksessa on paikalla yli kolmesataa maailman suurinten elintarvike- ja maatalousyritysten edustajaa, joukossa muun muassa Brasilian kolme suurinta liha-alan yritystä, joiden yhteenlasketut päästöt ovat yhtä suuret kuin British Petroleumin (BP). Kaikkiaan eläintuotannolla oli kokouksessa 77 edustajaa.
Kansainvälisen päästökauppajärjestön (ICO) 60 edustajan joukossa on muun muassa öljy- ja kaasujättien Exxon Mobilin, BP:n ja Total Energiesin edustajat. Myös hiilidioksidin talteenottoteknologiat olivat vahvasti edustettuina. Talteenottoa esitetään usein ikään kuin vaihtoehtona päästöjen vähentämiselle.