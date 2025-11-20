ILMOITUS ILMOITUS

– Suomen työttömyystilanne on vakava ja inhimillisesti ottaen kammottava. Pitkäaikaistyöttömiä on yli satakolmekymmentä tuhatta, nuorisotyöttömyys hipoo sataatuhatta ja kaiken kaikkiaan työttömänä on kolmesataatuhatta suomalaista, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoi järjestön edustajistossa torstaina.

Hän sanoi, että ay-liike odottaa yhä valtionvarainministeri Riikka Purran kutsua keskustelemaan maahanmuutosta ja taloudesta sekä työministeri Matias Marttisen kasvu- ja työllisyyspakettia.

– Kesällä ministeri Purra sanoi kutsuvansa työmarkkinaosapuolet keskustelemaan taloudesta ja maahanmuutosta. Ei ole kutsua kuulunut. Jos kutsutaan, niin kannattaa keskustelussa keskittyä oikeaan ongelmaan. Se ei ole maahanmuutto. Ongelma on työttömyys, työmarkkinarikollisuus ja työelämän epävarmuus, joka on saanut ihmiset säästökuurille.

Syksyn budjettiriihessä hallitus lupasi valmistella lokakuun loppuun mennessä kasvu- ja työllisyyspaketin.

– Ei ole siitäkään sen koommin kuulunut. Näillä työttömyysluvuilla luulisi, että valmisteluissa olisi vauhti päällä. Ilmeisesti hallituksella on kuitenkin kädet täynnä töitä elinkeinoelämän toiveiden täyttämisessä.

Elorannan mukaan työllisyystoimilla on kiire. Työllisyyspalvelut on siirretty valtiolta kuntien työllisyysalueille. Tiedot eri puolilta Suomea ovat hälyttäviä.

– Työttömät eivät pääse palveluihin. Työttömien aktivointiaste on historiallisen alhainen ja heidän osaamisensa rapautuu. Moni kunta ja kaupunki maksaa ennätyksellisiä sakkomaksuja työttömistä. Tälle rahalle olisi parempaakin käyttöä, Eloranta muistutti puheessaan.

SAK on vaatinut korvamerkittyä lisärahaa työllisyyspalveluihin, jotta työttömät pääsisivät palveluihin ja voisivat kehittää ammattitaitoaan. Myös esimerkiksi palkkatukea tulisi hyödyntää enemmän, koska sen avulla tukea tarvitsevat työnhakijat pääsevät oikeisiin töihin työehtosopimuksen mukaisella palkalla.

– Työnvälitys täytyy tuoda 2020-luvulle. Sitä tulisi kehittää yhdistämällä teknologia ja henkilökohtainen tuki: meidän tulisi luopua vanhanaikaisista työhön osoituksista, luottaa työnhakijoiden omaan kykyyn valita itselleen sopivimmat haettavat työmahdollisuudet ja hyödyntää tekoälyä työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaannon parantamisessa.

Perussuomalaiset, jotka kehuvat olevansa etujärjestöjen ulko- ja yläpuolella, näyttävät Elorannan mukaan polvistuneen totaalisesti kokoomuksen ja elinkeinoelämän edessä.

– Puolue polvistui jo hyväksyessään rajut heikennykset työntekijän asemaan ja sosiaaliturvaan päästäkseen hallitukseen. Hallituksessa ollessaan puolue on entisestään nöyrtynyt kokoomuksen ja elinkeinoelämän edessä hyväksyessään hallitusohjelmaa kovempia heikennyksiä työlainsäädäntöön ja kuitatessaan mittavat verenkevennykset ylimpiin tuloluokkiin ja yrityksille.