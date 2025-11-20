Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV julkaisi keskiviikkona raportin, jossa se väitti Sanna Marinin (sd.) johtaman hallituksen lisänneen valtion pysyviä menoja peräti 11 miljardia euroa. Metsään meni.

Torstaina valtiovarainministeriö korjasi budjettipäällikko Mika Niemelän suulla lukua alaspäin 8 miljardilla. Virheluokka on siis 8 000 miljoonaa.

Suomeksi sanottuna VTV on tehnyt jättimäisen virheen, joka olisi syytä näkyvästi oikaista. Toimittajat tietävät, että oikaisu harvoin täysin auttaa – alkuperäinen virheellinen väite jää vahvasti elämään. Se ei silti ole syy olla korjaamatta epäonnistumista.

Kyse on vielä poliittisesti hyvin herkästä asiasta. Nykyiset hallituspuolueet nousivat valtaan velkapelottelulla. Petteri Orpo lupasi 100 000 uutta työpaikkaa ja velkaantumisen loppua. Taululla on tällä hetkellä työttömyyskriisi ja velkaantumisen kiihtyminen.

Huolestuttavaa on myös se, että ensimmäisenä VTV:n virheisiin ennätti tarttua SDP:n kansanedustaja Matias Mäkynen. Mäkynen on tunnetusti osaava poliitikko, mutta silti on kysyttävä kysymys: Jos kansanedustaja voi repiä väitteet kappaleeksi muutama tunti raportin julkaisun jälkeen, miten ihmeessä VTV:ssä ei ole kyetty – tai haluttu – huomata raportin virheitä?

Mäkynen huomautti muun muassa, että VTV tuntuu analyysissään unohtaneen myös sen, että ennen vuotta 2023 terveydenhuolto kuului kunnille.

– Pandemiassa kuntien kautta rahoitettiin siis myös sosiaali- ja terveyspalveluita. Sote-uudistuksen siirtymävaiheen kustannukset, kuten ICT-uudistukset, palkkaharmonisoinnit ja omaisuuden siirtojen valmistelu, näkyvät tilastoissa vielä vuonna 2024, vaikka ne ovat kertaluonteisia.

Vastuu epäonnistumisista on aina johtoportaalla. Onkin syytä kysyä, kuka näin suuresta virheestä aikoo ottaa vastuun?

VTV ei näytä sitä tekevän. Raportin kirjoittaja Suvi Kangasrääsiö julkaisi torstaina tekstin, jossa hän ei tehnyt mitään oikaisua raporttinsa.

