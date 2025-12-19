ILMOITUS ILMOITUS

Eduskunta on jäänyt helmikuun alkuun asti kestävälle istuntotauolle. Perjantaina ennen satoja budjettiäänestyksiä eduskunta hyväksyi velkajarrulain ja niin sanotun potkulain. Velkajarru meni läpi äänin 170-9. Sitä vastaan äänesti vain vasemmistoliitto. Potkulaki hyväksyttiin äänin 108-54.

Eduskunnan joulutauon alkaminen ei tuonut joulurauhaa politiikkaan. Oppositiosta arvosteltiin jyrkin sanoin pääministeri Petteri Orpon päätöstä olla antamatta tiedonantoa perussuomalaisten rasistisesta käytöksestä ja siitä syntyneestä kohusta. Orpon mukaan asia on loppuun käsitelty sen jälkeen, kun perussuomalaiset antoi vakavan huomautuksen Juho Eerolalle ja Kaisa Garedewille, ja nämä esittivät julkisen anteeksipyynnön loukkaavasta käytöksestään.

Oppositioryhmien johto kokoontui torstaina kyselytunnin jälkeen. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ei suostunut määrittelemään kyselytunnilla Eerolan ja Garedewin julkaisemia kuvia rasistisiksi.

– Mielestämme rasismikohu ei ole vielä loppuun käsitelty. Äsken kyselytunnilla kävi ilmeiseksi, että valtioneuvostossa ei ole vielä yhteistä tilannekuvaa. Sen vuoksi me odotamme pääministeri Orpolta nyt johtajuutta ja että hän ottaa vastuun tästä tilanteesta ja selkeyttää eduskunnalle, mikä on valtioneuvoston yhteinen arvio, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoi kokoontumisen jälkeen.

Keskustan ryhmänjohtaja Antti Kurvinen edellytti Orpolta johtajuutta ja vastuuta ”tästä isänmaalle osittain vahingollisesta toiminnasta”.

Pääministerillä ei johtajuutta



Perjantaina kovinta kieltä käytti keskustan Petri Honkonen. Hän kysyi, kuinka vähä-älyisinä äänestäjiä pääministeripuolueessa pidetään.

– Todellisuudessa nyt on koko maailman nähtävillä, mihin ”kykypuolueen” kyvyt riittävät. Suomi menee päin seinää ja hallitus kaatuu sotkusta toiseen. Uusin sotku vahingoitti Suomen talous- ja muita suhteita Aasiaan.

Honkonen piti Orpon Aasiaan suuntaamaa anteeksipyyntöä sinällään tarpeellisena, poikkeuksellisena ja historiallisena.

– Siihen tiivistyy, mihin tilanteeseen Suomi on ajautunut.

– Orposta tulee koko ajan enemmän mieleen omassa todellisuudessaan elävä surullisen hahmon ritari. Siellä asiat menevät parempaan suuntaan ja Suomea johdetaan jämäkästi. Kunpa näin olisikin. Todellisuudessa isoin syy hallituksen viimeisimpään sotkuunkin on pääministerin johtajuuden puute, Honkonen sivalteli.

Stubb: Rasismille ei minkäänlaista tilaa



Presidentti Alexander Stubb kommentoi rasismikohua perjantaina Ylelle. Hän piti surullisena, että viime vuonna tähän aikaan Suomessa oli Lucia-neitoon liittyvä rasismikeskustelu ja tänä vuonna sama toistuu uudestaan.

– Mielestäni suomalaisessa yhteiskunnassa rasismille ei ole minkäännäköistä tilaa. Se ei ole hyväksyttävää, Stubb sanoi.

Stubbin mukaan Suomessa on edelleen rasismia.

– Toisekseen tämä aiheuttaa meille kansainvälistä mainehaittaa. Toivoisin, että olisimme yhteiskuntana niin kypsä, että voisimme jättää tällaiset ajat taakse.

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kiitti presidenttiä siitä, että hän käyttää asemaansa arvojohtajana.

– Juuri tällaista selkeyttä ja moraalista johdonmukaisuutta Suomi tässä tilanteessa tarvitsee. On tärkeää, että tasavallan presidentti sanoo tämän ääneen ja selkeästi: rasismilla ei ole sijaa Suomessa, eikä sitä pidä vähätellä tai ohittaa. Samaa selkeyttä ja vastuunkantoa olisi nyt syytä nähdä myös hallitukselta.

Virran mukaan Stubb antoi suomalaisille vahvan toivon viestin ja muistutuksen siitä, että rasismin torjuminen ei ole mielipidekysymys vaan perusarvo.

– Juuri siksi on ongelmallista, että hallitus yrittää kuitata asian mahdollisimman vähällä.

Hän on edelleen sitä mieltä, että pääministerin pitäisi antaa tiedonanto viimeisimpään rasismikohuun liittyen.

– Pelkkä ilmoitus siitä, ettei tiedonantoa tarvita, ei poista sitä, että hallitus on antanut rasismin vakavuudesta sekavan ja riittämättömän kuvan. Johtajuutta ei ole se, että asia yritetään painaa villasella joululomien tullen. Jos asia on hallituspuolueissa muka käsitelty, sen avaaminen eduskunnalle ei pitäisi pelottaa.