Ja tapahtui niinä päivinä, että konsuli* Orpolta ja kvestori** Purralta kävi käsky, että rikkaat oli verolta pois pantava. He ansaitsivat suuren kevennyksen, mutta samalla koko valtakunnassa oli toimitettava myös toimeentulotuen leikkaus, sosiaaliturvan indeksikorotusten jäädyttäminen, lisää karensseja työttömille ja vähävaraisten lapsiperheiden tuettujen lomien lopettaminen.

Tämä verolta pois pano ei ollut ensimmäinen. Tällä kertaa se tapahtui Stubbin ollessa valtakunnan presidenttinä.

Eivätkä nämä leikkauksetkaan olleet ensimmäiset – eikä viimeiset.

ILMOITUS ILMOITUS

Entistä useammat menivät leipäjonoon ja Hurstin joulujuhlaan, koska heillä ei ollut rahaa ruokaan, eikä monilla enää sijaa majatalossaankaan, koska asumistukeakin oli leikattu. Entistä useammat tulivat niistä pois tyhjin toimin, koska avun tarvitsijoita oli niin paljon enemmän, mutta apua tarvitsevilta järjestöiltäkin oli viety monta ropoa.

Ja sillä seudulla oli ediili*** Rantanen, jolta kävi käsky, että maahan tulleille ei varsinkaan ole enää sijaa majatalossa. Moni heistä oli tullut kihlattunsa kanssa, joka odotti lasta. Rantanen ja Purra olivat sitä mieltä, että eivät he minkään muun vuoksi tulleetkaan. Tulivat vain synnyttämään, ja synnyttämään siksi, että voivat nostaa sosiaalitukia.

Niin tapahtui heidän pohjoisessa ollessaan, että synnyttämisen aika tuli. Ja hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut edelleenkään sijaa majatalossa. Orpo ja Purra olivat juuri joulun alla päättäneet, että majatalo lisää pohjoisen maan vetovoimaa liiaksi. Seimikin oli heille liikaa. Koska suuressa osassa pohjoista maata ei ollut jouluna eikä pakkasta, synnyttää voisi myös teltassa tai rakovalkealla.

Ja sillä seudulla oli Active club sekä muita äärioikeiston partioita vartioimassa yöllä laumaansa. Niin heidän edessään seisoi herran enkeli, joka sanoi: ”Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon. On jouluyö, maassa rauha ja ihmisillä hyvä tahto. Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa.”

Niin lähti Active club ja muut partiot, ja he menivät kiiruhtaen ja löysivät äidin ja isän ja lapsen, joka makasi seimessä. He eivät ylistäneet löytöään, vaan kysyivät: ”Kenen luvalla olette täällä? Me olemme kansan ääni emmekä hyväksy teitä.”

Niin he ajoivat lapsen ja vanhemmat ulos ja polttivat seimen, koska sen ajan henki nyt vaan oli sellainen. Herran enkelin silmiin nousseet kyyneleet jäätyivät jouluyön hennossa pakkasessa eikä hän onnekseen nähnyt enempää. Joulutähti hiipui hiljaa pois.

*Muinaisessa Roomassa ei ollut ministereitä nykyisessä merkityksessä. Konsulit olivat korkeimmat vuosittain valitut virkamiehet, jotka johtivat valtiota ja armeijaa eli konsuli oli lähin vastine pääministerille.

**Kvestorit hoitivat valtion taloutta. Lähin vastine valtiovarainministerille.

***Ediilit vastasivat järjestyksestä. Lähin vastine sisäministerille.