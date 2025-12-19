Julkista taloutta pitää sopeuttaa merkittävästi lisää tulevalla hallituskaudella, arvioi valtiovarainministeriö perjantaina julkaisemassaan katsauksessa. Sen mukaan sopeutusten tarvetta ei voida sulkea pois myöskään tällä hallituskaudella.
Valtiovarainministeriö on arvioinut, miten Suomi noudattaa Euroopan komission suositusta julkisen talouden sopeuttamiseksi. Suositus liittyy komission ehdotukseen liiallisen alijäämän menettelyn käynnistämisestä eli niin sanottuun tarkkailuluokkaan. Ministeriö arvioi, että suosituksen noudattaminen saattaa edellyttää lisää sopeutustoimia.
– Vuoden 2026 poikkeama korjaavasta nettomenopolusta voitaneen perustella puolustusmenojen ajoituksen muutoksella. Sen sijaan on epävarmaa, tarvitaanko lisäsopeutuksia vuonna 2027, jotta komissio katsoisi Suomen noudattavan korjaavaa nettomenopolkuaan, sanoi EU- ja kansainvälisten asioiden sihteeristön päällikkö Marketta Henriksson.
Lisäksi valtiovarainministeriö on valmistellut päivitetyn arvion tulevan hallituskauden sopeutustarpeesta finanssipoliittista parlamentaarista ryhmää varten. Laskelmien mukaan julkista taloutta pitää sopeuttaa tällä hallituskaudella 0–1,4 miljardilla eurolla ja tulevalla hallituskaudella 7–12 miljardilla eurolla.
Parlamentaarinen finanssipoliittinen työryhmä julkaisee arvionsa ensi kauden sopeutustarpeesta helmikuussa.
Suomen Pankki synkkänä
Suomen Pankki julkaisi samaan aikaan synkentyneen arvion kansantalouden kasvusta. Ennusteen mukaan kuluvan vuoden talouskasvun jää 0,2 prosenttiin, kun sen kesäkuun ennusteen mukaan piti kasvaa 0,5 prosenttia.
Suomen Pankki heikensi myös ensi vuoden ennustettaan 1,5 prosentista 0,8:aan.