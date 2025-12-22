Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Jussi Saramo iloitsee europarlamentin viime viikon istunnosta erityisesti turvallista ja saavutettavaa aborttiaajavan My voice, my choise -kansalaisaloitteen saamaa tukea.

– Vapaaehtoiset ovat tehneet upeaa työtä aloitteen hyväksi ja sen myötä europarlamentti antoi tukensa turvalliselle abortille kaikkialla Euroopassa, hän sanoo.

– Itse asia on tärkeä, mutta myös päätöksen voimaannuttava vaikutus eri puolilla Eurooppaa, esimerkiksi Maltalla ei ole oikeutta aborttiin ollenkaan ja Puolassa vain raiskausten jälkeen tai jos on välitön uhka äidin terveydelle.

ILMOITUS ILMOITUS

”Haluamme tukea tuotantoa Euroopassa ja siirtää sen Yhdysvalloista tänne.”

Saramo toteaa, että vaikka moni asia kuuluu asioihin, joista jäsenmaat päättävät itse, EU pystyy nyt tarvittaessa puuttumaan asiaan.

Tukea Euroopan asetuotannolle

Oman työnsä kannalta merkittävimmäksi asiaksi Saramo nostaa puolustusteollisuuteen liittyvän Re Arm Europe -paketin, jossa hän oli vasemmiston varjoneuvottelijana, ja arvioi, että lopputulos oli parempi kuin mitä uskallettiin toivoa.

– Kyseessä on iso kokonaisuus, joka ei liity vain yhteen kokoukseen tai pakettiin, vaan Euroopan suvereniteettiin, hän painottaa.

Hän viittaa viime viikolla sitä europarlamentissa käsiteltyihin aseistamiseen liittyviin suunnitelmiin ja erityisesti juuri Re Arm Europe -suunnitelmaa koskevaan mietintöön.

– Olen tyytyväinen esimerkiksi siihen, että saimme läpi esityksen siitä, että Ukraina on mukana siinä, mutta muita EU:n ja Etan ulkopuolisia maita siihen ei oteta. Tämä on tosi tärkeää ja merkitsee käytännössä Euroopan puolustusvälinetuotannon tukemista, Saramo sanoo.

– Vastassa oli vahva yritys saada Yhdysvallat mukaan siihen, mikä olisi ollut aivan pimeää, koska samaan aikaan olemme huolissamme Euroopan suvereniteetistä.

– Monet panikoivat siitä, että Venäjä on hitaasti hivuttanut Euroopan riippuvaiseksi energiastaan ja Kiina maametalleista. Yhdysvallat sen sijaan ei hivuta vaan hyökkää täysillä Eurooppaa vastaan kaikilla rintamilla, mutta yhä iso osa päättäjistä meilläkin nukkuu. Samaan aikaan, kun olemme huolissamme siitä, pystymmekö puolustamaan itseämme, niin jopa uudet eurooppalaiset tukivälineet vuotavat rahaa Yhdysvaltojen asetuotantoon. Nyt tarkoitus on torpata Yhdysvaltain aikeita.

– Haluamme tukea tuotantoa Euroopassa ja siirtää sen Yhdysvalloista tänne.

Vihdoin eroon venäläisestä energiasta

Suvereniteetiin liittyy myös se, että europarlamentti päätti lopettaa venäläisen kaasun ja öljyn ostamisen.

– Monelta lienee jäänyt huomaamatta, että vielä viime vuonnakin EU:sta ostettiin energiaa Venäjältä isommalla summalla kuin tuettiin Ukrainaa, Saramo sanoo.

– Nyt olemme korvanneet tätä Lähi-idän öljyllä ja Yhdysvalloista tulevalla kaasulla. Mutta meidän pitää päästä kokonaan eroon kaasun ja öljyn polttamisesta. Eurooppa tulee olemaan vahvempi, kun käyttää omaa eurooppalaista energiantuotantoa. Se on huono asia, että vihreä siirtymä etenee liian hitaasti.