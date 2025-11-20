Kuka olet, Juha Pitkänen?

– Olen 42-vuotias ensihoitaja Pohjois-Savosta Tuusniemeltä ja pitkän linjan vasemmistovaikuttaja. Puolueeseen liityin 2008. Siitä lähtien olen toiminut puolueessa ja kehittänyt sen toimintaa. Puheenjohtajana kokemusta on kertynyt muun muassa Tuusniemen kunnallisjärjestön ja Savo-Karjalan Vasemmiston puheenjohtajana.

– Tunnen ammattiyhdistysliikkeestä. Olen aiemmin toiminut sekä varapääluottamusmiehenä että ammattiosaston puheenjohtajana.

”Yksi isoimmista ongelmista on aktiivisten toimijoiden vähentyminen pienemmillä paikkakunnilla.”

– Tuusniemellä olemme voittaneet kolmet perättäiset kuntavaalit ja olemme tällä hetkellä toiseksi suurin ryhmä valtuustossa. Olen ollut kaikissa näissä vaaleissa Tuusniemen ääniharava suhteellisen ääniosuuteni oltua yli kymmenen prosenttia annetuista äänistä. Poliittista vastuuta minulla on kunnanhallituksesta, maakuntahallituksesta, aluehallituksesta ja edellä mainittujen valtuustoista.

– Kotijoukkoihin kuuluu vaimo, neljä lasta ja pari koiraa. Vapaa-aikaa vietän mahdollisuuksien mukaan luonnossa.

Miksi haluat varapuheenjohtajaksi?

– Haluan olla kehittämässä puoluetta kohti 2030-lukua. Aktiivinen toimijuus ja ymmärrys järjestötoiminnasta antaa hyvän lähtökohdan toimia varapuheenjohtajistossa.

– Koen vahvaa paloa toimia puolueen tunnettuuden ja jäsenistön aktivoimisen lisäämiseksi. Varsinkin pienten kuntien ja kaupunkien tilanne on huolestuttava.

Mitä puolueen pitäisi tulevalla vaalikaudella tehdä?

– Ensi vaalikaudella pitää korjata nykyisen hallituksen pahimmat virheet, kuten työntekijöiden oikeuksien heikennykset.

– Hyvinvointialueiden eriytyminen pitää pysäyttää. Suomessa on taattava hyvät julkiset sosiaali- terveys- ja pelastuspalvelut koko maassa. Nyt on meneillään vahva eriytyminen hyvin pärjääviin ja kriisityviin hyvinvointialueisiin. Valtion on korjattava rahoitus niille riittäväksi.

– Tavoitteena pitää olla Inhimillinen ote politiikkaan kokonaisuutena. On tuotava ymmärrys ja empatia takaisin. Pelkän rahan voimalla tätä ei voi tehdä.

Mikä on puolueen suurin ongelma ja miten sen voisi korjata?

– Yksi isoimmista ongelmista on aktiivisten toimijoiden vähentyminen pienemmillä paikkakunnilla.

– Pärjätäksemme on meidän oltava koko Suomen puolue. Tämä myös edellyttää, että meillä on aktiiveja laajalla rintamalla. Korjaaminen on haasteellista. Ensiarvoisen tärkeää on pyrkiä pitämään kaikki aktiivit toiminnassa mukana. Antaa tarvittavaa tukea pienille osastoille.

– On myös haasteellista aloittaa toiminta täysin nollasta. Uudelleen aloittaviin kuntiin pitää saada sekä asiantuntija-apua että rahallista apua.

Millainen puolue vasemmistoliitto vuonna 2025 on?

– Vasemmistoliitto on punavihreä kansanliike. Toiminnan peruspilareina ovat sosiaalinen oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja ekologisia arvoja kunnioittava ja pohjoismaista hyvinvointivaltiota tukeva politiikka.

