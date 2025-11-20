SAK:n hallituksen varapuheenjohtaja Katja Syvärinen syyttää pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtamaa oikeistohallitusta silmänkääntötempuista. Syvärinen puhui asiasta SAK:n edustajiston kokouksessa tänään torstaina.

– Niin puoluepolitiikassa kuin työmarkkinapolitiikassa ei ole tärkeää pelkästään se, kuka niin sanotusti voittaa neuvottelupöydässä. Eniten voittaa ja viimeksi nauraa se, joka onnistuu kääntämään minkä tahansa lopputuloksen omaksi voitokseen. Sellaisissa silmänkääntötempuissa Orpon – Purran hallitus on ollut yritteliäs ja yllättävän menestyksekäs, hän totesi.

Orpon hallitusken tekosia

Syvärinen muistutti kasvaneesta köyhyydestä, eritoten lapsiköyhyydestä. Hän kertasi kuluvan vaalikauden aikana tehtyjä leikkauksia sosiaaliturvaa, heikennyksiä työelämän oikeuksiin ja ay-liikkeen toimintaedellytyksiin.

– Nyt pieniä myönnytyksiä ja laastarilapputemppuja esitellään suurina tekoina, hän arvioi.

– Ennätysmäinen velanotto on väännetty vastuulliseksi taloudenpidoksi. Jopa ay-liikkeen saavuttamia palkankorotuksia käännetään muka hallituksen tekemiksi ostovoiman nostoiksi.

Hän mainitsi myös taannoin sovitun velkajarrun, jonka ulkopuolelle vasemmistoliitto ainoana eduskuntapuolueena jäi.

– Syvästi on syytä toivoa, ettei vastikään sovittu velkajarru osoittaudu palkkajarruksi ja hyvinvointivaltion surmanloukuksi. Vastuullinen taloudenpito kun ei tarkoita samaa kuin itsensä kuoliaaksi säästäminen, Syvärinen sanoi.

Taas kiemurrellaan

Syvärinen puhui valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) tiistaina antamasta kehotuksesta varautua siihen, että Suomi joutuu EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn heti alkuvuodesta.

– Suomea ei vie EU:n tarkkailuluokalle edellisen vaan nykyisen hallituksen talouspolitiikka. Tulopohjaa heikentää väärän talous- ja työllisyyspolitiikan aiheuttama massatyöttömyys sekä rikkaille annetut ylenpalttiset veronalennukset, Syvärinen sanoi.

– Mutta jotenkin vaan tätäkin yritetään kiemurtaa edellisen hallituksen syyksi.

Syvärinen totesi ammattiyhdistysliikkeessä toivotun, että työntekijöiden ystävinä esiintyneet perussuomalaiset tekisivät duunarimyönteistä politiikkaa.

– Mutta emme voi unohtaa, että hallitusohjelmassa he ovat hyväksyneet kaikki ne leikkaukset, joita hallitus on työntekijöiden oikeuksiin ja etuihin tehnyt. Pienet kosmeettiset toimet eivät riitä, hän sanoi.

”Älä unohda”

Syvärinen otti puheeksi myös äärioikeiston aseman.

– Yhä selvemmin vahvistuu ajatus siitä, että Suomessa äärioikeisto on vaivihkaa normalisoitu ja tehty salonkikelpoiseksi. Eurooppalainen ay-liike on jo vuosien ajan pitänyt huolestuneena esillä äärioikeiston nousua ja miettinyt keinoja taklata sitä, hän sanoi

– Miksikö? Siksi, että äärioikeisto vastustaa ay-oikeuksia ja sosiaalisia oikeuksia. Se on vihamielinen naisten oikeuksille ja näkee kaiken pahan alkuna ja juurena maahanmuuton. Äärioikeiston ajama politiikka ei ole palkansaajamyönteistä politiikkaa. Ja sitten seuraa kysymys: onko suomalainen äärioikeisto erilaista vai samanlaista kuin muualla Euroopassa? Ja vastaus on: teot puhuvat puolestaan.

Hän korosti sitä, että ammattiyhdistysliikkeen tehtävä on ollut kertoa, mitä kaikkea oikeistohallitukselta on tulossa.

– Seuraavat puolitoista vuotta meidän on huolehdittava siitä, ettei poliittinen muisti petä. Älä unohda!, hän sanoi.