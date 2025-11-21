Helsingin poliisilaitos tiedotti perjantaina saaneensa useita rikosilmoituksia Instagram-julkaisusta, jota on kuvailtu juutalaisvihamieliseksi. Poliisin suorittaman esiselvityksen perusteella asiasta aloitetaan esitutkinta. Poliisi epäilee asiassa kiihottamista kansanryhmää vastaan.

Iltalehti kertoi. esitutkinnan kohdistuvan Vasemmistonuorten puheenjohtajan Pinja Vuorisen somejulkaisuun, jossa kysyttiin: ”Haluammeko me todella olla turvallinen maa kansanmurhaa suorittavan valtion kansalaisille matkustaa?”

Asiasta kertoi myös Helsingin Sanomat.

Vuorinen kritisoi julkaisussaan 8. marraskuuta Rovaniemelle rakennettavaa Arctic Panorama -lomakylää, joka on suomalaisten ja israelilaisten toimijoiden yhteinen hanke. Vuorisen mukaan lomakylää rakennetaan nimenomaan israelilaisille turisteille.

Vuorinen osallistui lisäksi Rovaniemellä Ounasvaara Against Genocide -kollektiivin protestiin, jossa vaadittiin, että Rovaniemen kaupunki katkaisee kaikki siteensä Israeliin ja että Arctic Panorama lopettaa liiketoimintansa.

”Ei lomakyliä sotarikollisille, ei rauhaa sotarikollisille, ei Suomesta turvasatamaa sotarikollisille”, kirjoitettiin julkaisussa.

Vertasi venäläisturistien kohteluun



Vuorinen ei halunnut kommentoida asiaa lehdille, koska poliisi ei ole ollut yhteydessä häneen. Ylen haastattelussa 12. marraskuuta Vuorinen sanoi, että ei missään nimessä kannusta väkivaltaan israelilaisia kohtaan.

Hän selitti julkaisunsa kohdistuvan rakenteellisiin kysymyksiin, ei yksittäisiin ihmisiin. Israelia ei tulisi pitää neutraalina maana.

– Se painottuu enemmän nimenomaan poliittiseen näkökulmaan siitä, voimmeko neutraalisti vastaanottaa turisteja, jotka tulevat maasta, jota epäillään kansanmurhan toteuttamisesta, ja aktiivisesti rakentaa turisti-infrastruktuuria nimenomaan vastaanottamaan kyseisen valtion kansalaisia, Vuorinen sanoi Ylelle.

ILMOITUS ILMOITUS

YK:n tutkintakomissio on todennut Israelin syyllistyneen kansanmurhaan Gazassa. Lisäksi kansainvälisen rikostuomioistuin ICC antoi tasan vuosi sitten pidätysmääräyksen Israelin pääministeri Benjamin Netanjahusta Gazassa tapahtuneista sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan.

Vuorinen vertasi Ylen haastattelussa israelilaisturisteja venäläisturisteihin kohdistuviin rajoituksiin, ja kysyi, miksi suhtautuminen on erilaista.

Syytöksiin antisemitismistä Vuorinen sanoi, että kyseessä on tahallinen väärintulkinta ja että Israelin valtio on eri asia kuin juutalaisuus.

Uutista on oikaistu 21.11.2025 klo 12.15: Otsikossa luki aiemmin nimi väärin. Tekstiin ei tehty muutoksia.