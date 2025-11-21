Kuka olet, Vesa Puuronen?

– Olen 68-vuotias sosiologian emeritusprofessori, toiminut vasemmistojärjestöissä vuodesta 1973. Tällä hetkellä olen Rovaniemen kaupunginvaltuutettu neljättä kautta.

– Tutkimuksissani olen perehtynyt laajasti yhteiskunnan ilmiöihin, erityisesti rasismiin, oikeistopopulismiin, poliittiseen kulttuuriin, järjestötoimintaan ja yhteiskunnallisen aktivismiin, erityisesti taideaktivismiin luonnon puolesta.

”Keskeistä on määritellä uudelleen kanta Nato-jäsenyyteen”

Miksi haluat varapuheenjohtajaksi?

– Päätavoitteeni varapuheenjohtajana on nostaa vasemmistoliiton kannatus lähemmäs 20 prosenttia, koska vain siten vasemmistolainen politiikka saa riittävän painoarvon kansallisessa politiikassa. Lisäksi haluan olla mukana muuttamassa vasemmistoliiton politiikan tekotapaa. Siitä kerron tarkemmin myöhemmissä vastauksissani.

Mitä puolueen pitäisi tulevalla vaalikaudella tehdä?

– Puolue on vahvoilla esimerkiksi sosiaali- ja talouspolitiikassa, osaamme puolustaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksia jne. Heikommin olemme onnistuneet esimerkiksi ympäristö-, puolustus- ja ulkopolitiikassa ja myös rasismin vastustamisessa. Puolueen tulisi pystyä muotoilemaan uudella tavalla tavoitteensa ympäristö- ja ulkopolitiikassa lähtien ympäristön kannalta vahingollisimpien kehityskulkujen ja toimintojen määrittelemisestä ja esittämällä niihin omat vaihtoehtonsa.

– Ulkopolitiikan osalta puolueen tulisi tarkastella globaalia kehitystä ottaen lähtökohdaksi kansainvälisen imperialismin analyysi ja siihen liittyvä kansainvälisen voimatasapainon muutos. Puolueen tulisi pystyä määrittämään kantansa tähän kehitykseen ja tuoda omat vaihtoehtonsa poliittiseen keskusteluun.

– Keskeistä on määritellä uudelleen kanta Nato-jäsenyyteen ja kansainvälisen talouden epätasa-arvoisuuteen. Myös EU:n roolia osana läntistä valtaryhmittymää tulisi tarkastella uudelleen kriittisesti. Globaalin etelän näkökannat tulisi tuoda vahvemmin mukaan vasemmistoliiton kansainväliseen politiikkaan.

Mikä on puolueen suurin ongelma ja miten sen voisi korjata? Millainen puolue vasemmistoliitto vuonna 2025 on?

– Puolueemme politiikka on tällä hetkellä liian reaktiivista. Muut määrittävät politiikan työjärjestyksen, me reagoimme siihen. Omia poliittisia aloitteita on liian vähän.

– Tämä johtunee siitä, että lähes koko puolueen johto on sidoksissa päivänpolitiikkaan, jonka asialista on liian tiivis, jotta omien aloitteiden miettimiseen olisi aikaa. Asia voidaan korjata valitsemalla puolueen johtoon henkilöitä, jotka eivät ole mukana päivänpolitiikassa.

– Puolue tekee politiikkaa liiaksi vain kabineteissa. Politiikkaa ei voi typistää edustuksellisiin toimielimiin. Puolue ei tulisi olla vain vaalikone vaan tulisi nähdä myös kansalaistoiminnan ja joukkovoiman merkitys. Puolue voisi olla kansalaisliikkeiden alullepanija ja aktiivinen osallistuja.

– Vasemmistoliitto pyrkii korjailemaan kapitalistisen yhteiskunnan pahimpia puutteita, mutta meidän tulisi tarjota ihmisille myös visio ei-kapitalistisesta tulevaisuudesta. Tuon vision rakentamiseen antaisin mielelläni panokseni.

Vasemmistoliiton varapuheenjohtajat valitaan puoluekokouksessa Vantaalla lauantaina 22. marraskuuta. KU on esitellyt aiemmin heistä Otto Bruunin, Paco Diopin, Jessi Jokelaisen, Jouni Jussinniemen, Miikka Kortelaisen, Laura Meriluodon, Harri Pikkaraisen ja Juha Pitkäsen.