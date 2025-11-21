ILMOITUS ILMOITUS

Syyskuun teollisuuden tuotantomääriä ja uusia tilauksia koskevat tilastot olivat pettymys. Myös hyvässä iskussa olleen metalliteollisuuden osalta luvut jäivät vaisuiksi. Tähän asti voimakas kasvu on rajoittunut harvoille aloille, kuten kulkuneuvojen valmistukseen ja lääketeollisuuteen.

Näin toteaa Teollisuusliitto kuukausittaisessa Talouden ja työllisyyden näkymät -raportissa, jonka tuottaa yhteiskuntavaikuttamisen ja tutkimuksen yksikkö.

Katsauksen mukaan investointihankkeita on runsaasti valmistelussa, mutta niiden eteneminen on toistaiseksi ollut hidasta.

”Yrityksiltä olisi perusteltua odottaa uusia tehdasinvestointeja, sillä toimintaympäristöä on viime aikoina muokattu johdonmukaisesti elinkeinoelämän esittämien toiveiden mukaisesti”, raportissa todetaan.

– Elinkeinoelämän ja Suomen hallituksen laskelmissa tehdyt uudistukset lisäävät investointeja. Nyt olisi näytön paikka, että näin tosiaan on. Hankkeita pitäisi edistää sekin, että työn ja sähkön hinnat ovat kilpailukykyisiä, toteaa Teollisuusliiton pääekonomisti Timo Eklund.

Myös työnantajapuolen kyselyistä välittyy kuva hyvin sujuneesta syksystä. Erityisen hyvin on mennyt metalliteollisuudessa. Kyselyjen perusteella teollisuuden kasvu on kuitenkin lyhyen aikavälin tarkastelussa hiipumassa.

– On jälleen nähtävissä merkkejä siitä, että teollisuuden kasvu jää odotettua heikommaksi. Sinänsä näkymät ovat hyvät. Euroopassa investointien voidaan perustellusti arvioida olevan vilkastumassa ja pidemmällä aikavälillä teollisuudella on kasvunäkymiä, summaa Eklund.

Työllisyyden paranemista ei näkyvissä



Vientiteollisuuden tilanne ja näkymät ja investointien toteutuminen heijastuvat koko maan työllisyyden kehitykseen. Elinkeinoelämän toiveisiin on hallituksessa vastattu työntekijöiden asemaan kohdennettujen lakien ja leikkaustoimien keinoin.

– Työllisyysaste on kuitenkin laskenut koko hallituskauden ajan. Leikkaus- ja kuritoimilla ei ole ollut myönteisiä työllisyysvaikutuksia. Niiden lähtökohtana ovat yritysten tarpeet ja tilanteet, ei työntekijöiden työllistyminen, kiteyttää Teollisuusliiton tutkimuspäällikkö Anu-Hanna Anttila.

Liiton mukaan työllisyysnäkymät ovat tulevinakin vuosina synkkiä. Vuonna 2026 työttömien määrää nostaa toimeentulotuen kokonaisuudistus. Loppua surkealle työllisyyskehitykselle ei siis ole odotettavissa.

– Ei, vaikka teollisuuden vienti ja investoinnit piristyisivätkin. Työllisyys kohenee aina selvällä viipeellä. Työttömyysaste on viime kuukausina ollut 10 prosentin tuntumassa, ja se tulee pysyttelemään korkeana vielä tulevat vuodet, toteaa Anttila.

Teollisuudessa työllisyystilanne on säilynyt suhteellisen vakaana kuluvana vuonna. Kokoaikaiset lomautukset ovat laskeneet vuodessa selvästi, eikä tuotannon työntekijöiden työttömyys ole lähtenyt laukalle.