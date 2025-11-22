ILMOITUS ILMOITUS

Vaalilupaukset on syöty, vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela antoi palaa puoluekokouspuheessaan lauantaina Vantaalla.

– Muistatte varmasti, kuinka Petteri Orpo messusi ennen vaaleja, että nyt on oikea aika lopettaa velaksi eläminen? Ja kuinka Riikka Purra julisti, että pienituloisilta leikkaaminen ei perussuomalaisille käy? Nyt on naamiot riisuttu ja vaalilupaukset syöty. Petteri Orpon johdolla Suomi velkaantuu tappavaa tahtia ja Riikka Purran sakset ovat heiluneet niin holtittomasti, että 31 000 uutta lasta putoaa köyhyyteen.

Koskela jatkoi, että miljonääreille annetaan lisää etuja samalla kun köyhimmissä perheissä joudutaan valitsemaan lääkkeiden ja lämpimän aterian välillä. Suuryrityksille annetaan verohelpotuksia samalla kun vanhuksilta ja vammaisilta leikataan. Työttömyys on ennätyslukemissa ja rangaistukseksi hallitus leikkaa työttömyysturvaa. Talous sakkaa, koska ihmisiltä on viety näköala ja luottamus tulevaisuuteen.

– Hallitus siis luo työpaikkojen sijaan työttömyyttä ja vaurastumisen sijaan velkaa. Tätä velkaa laitetaan maksamaan pienituloisimmat, jotta hallitus pääsee palkitsemaan kaikkein rikkaimmat valtavilla veronalennuksilla.

Puolue haluaa miljonääriveron



Koskela perusteli puoluekokoukselle, miksi vasemmistoliitto ei ole mukana kaikkien muiden eduskuntapuolueiden hyväksymässä velkajarrussa. Kysymys on siitä, että puolue nimenomaan on sitoutunut taittamaan velkaantumista.

– Juuri siksi me emme voi kannattaa velkajarrua, joka pahimmillaan edellyttää rajuja leikkauksia matalasuhdanteessa. Se tarkoittaa huonompia palveluita ja talouden näivettämistä. Ei voi olla niin, että pienituloisilta leikataan ja rikkaille annetaan veronalennuksia. Meidän mielestämme myös rikkaiden tulee osallistua yhteiseen hyvään enemmän, sillä kyse on meidän kaikkien tulevaisuudesta. Sillä hyvät ystävät, vasemmistoliitto on puolue, joka sanoo useammin “me”, kuin “minä”.

Vasemmistoliiton resepti palauttaa ihmisten luottamuksen tulevaisuuteen panostamalla koulutukseen ja palauttamalla aikuiskoulutustuen.

– Me investoisimme vihreään siirtymään ja sen mukana tuleviin työpaikkoihin ja kannustaisimme ihmisiä töihin palauttamalla suojaosat. Me vahvistaisimme valtion taloutta oikeudenmukaisesti säätämällä miljonääriveron. Me pitäisimme huolta sosiaaliturvan riittävästä tasosta ja varmistaisimme, että kenenkään talous ei kaadu arjen välttämättömiin kuluihin.

Ay-liike ahtaalle joukkovoimaa vastaan



Yksi hallituksen röyhkeimmistä projekteista on Koskelan mukaan ollut työntekijöiden vallan kaventaminen.

– Oikeistohallitus on ensimmäisistä päivistään lähtien ottanut valtaa pois työntekijöiltä ja antanut sitä työnantajille. Ensin hallitus rajasi lakko-oikeutta eli mahdollisuutta protestoida – ja sitten ryhtyi tuomaan eduskuntaan lakeja, joita olisi pitänyt protestoida.

Koskela kuvasi, että duunareiden ja naisvaltaisten alojen palkkoja on poljettu vientivetoisella palkkamallilla ja työnantajien ehdoilla toteutettavalla paikallisella sopimisella.

Potkulaki ja määräaikaisuuksien helpottaminen tulevat lisäämään raskaussyrjintää ja työelämän epävarmuutta. Tämä tulee hänen mukaansa osumaan erityisen voimakkaasti nuoriin, vasta työelämässä aloittaviin ihmisiin, joille pitäisi tarjota näkymää paremmasta.

– Siitä huolimatta, että oikeisto haluaa keskittyä yksilöön, se ymmärtää, mikä voima joukossa on. Ei se muuten olisi pyrkinyt pistämään ay-liikettä ahtaalle. Hallitus tietää kyllä, että vahva järjestäytymisaste takaa työntekijöille paremman neuvotteluaseman, paremmat työehdot ja paremman palkan.

– Hallitus tietää kyllä, että työntekijän ja työnantajan välinen suhde on aina valtasuhde, jota voidaan tasapainottaa työntekijöiden vahvalla yhteistyöllä.

– Ja hallitus tietää kyllä senkin, että tämä valtasuhde on tunnistettu myös lainsäädännössä, sillä työsopimuslaki perustuu nimenomaisesti työsuhteen heikomman osapuolen eli työntekijän suojelulle, Koskela sanoi.

– Kokoomukselta en mitään muuta odottanut, mutta sanonpahan vaan: kun perussuomalaiset seuraavan kerran leveilevät olevansa suomalaisten duunareiden asialla, voitte pyytää heitä keksimään parempia vitsejä.

Palautamme ay-jäsenmaksun verovähennyksen



Mitä vasemmistoliitto tekisi työmarkkinapolitiikassa toisin?

Koskelan mukaan se kaipaa korjaussarjaa ja kunnianhimoa, jolla palautetaan työntekijöiden luottamus siihen, että heidän hyvinvointiaan halutaan vaalia.

Koskela antoi joukon konkreettisia lupauksia, jotka toteutetaan, kun vasemmistoliitto on seuraavan kerran hallituksessa.

– Tuomme takaisin aikuiskoulutustuen lisäksi työttömyysturvan lapsikorotuksen ja aloitamme suojaosien palauttamisen. Ja nyt, hyvät toverit, minä asetan meille neljännen kärkitavoitteen: Seuraavalla vahtivuorollaan vasemmistoliitto tulee palauttamaan ay-jäsenmaksun verovähennysoikeuden. Näin tuetaan työntekijöitä, järjestäytymistä ja vahvaa neuvottelukulttuuria, jolle työmarkkinapolitiikka on nojannut ennen Orpo-Purran luottamusta rapauttavaa vastakkainasettelun politiikkaa.

Rauhan Ukrainaan oltava oikeudenmukainen



Puheensa kansainvälisessä osuudessa Koskela otti kantaa Yhdysvaltain ja Venäjän neuvottelemaan ”rauhansuunnitelmaan” Ukrainassa. Hän kuvasi, että presidentti Donald Trump on neuvotellut “rauhaa” Ukrainaan Ukrainan ja Euroopan yli kahdenvälisesti hyökkääjädiktaattori Vladimir Putinin kanssa.

– Tällainen on monenkeskiselle järjestelmälle vierasta ja erittäin opportunistista ja vahingollista politiikkaa.

– On selvää, että Ukraina haluaa rauhaa enemmän kuin mitään muuta, mutta rauhan on oltava Ukrainan kannalta kestävä ja oikeudenmukainen. On ukrainalaisten itsensä päätettävissä, millaisilla ehdoilla rauha tulevaisuudessa rakennetaan. Vain he itse voivat arvioida, millaisen hinnan he ovat valmiita maksamaan sodan jatkamisesta tai sen lopettamisesta.

Koskelan mukaan kysymys on Ukrainan tulevaisuuden lisäksi myös koko Euroopan turvallisuudesta ja on aivan olennaista, että Ukrainan lisäksi myös Eurooppa on mukana neuvottelupöydässä.

Heti puheensa jälkeen Minja Koskela kukitettiin uudelle kaudelle vasemmistoliiton puheenjohtajaksi.