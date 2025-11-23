ILMOITUS ILMOITUS

Vasemmistoliiton puoluekokous Vantaalla on päättynyt. Päätöspäivänä puolueelle hyväksyttiin uusi tavoiteohjelma, jonka jälkeen puheenjohtaja Minja Koskela päätti kokouksen voitontahtoiseen puheeseen.

– Vasemmistoliitto on tänä viikonloppuna osoittanut, että meidän ihmisemme – eli te kaikki – olette intohimoisesti sitoutuneet puolueen kehittämiseen ja politiikkamme edistämiseen.

Puoluekokouksen yleiskeskustelu vahvisti Koskelan mukaan sen, että vasemmistoliitto on arvopuolue, joka tietää, että yksikään liike ei kehity ilman rakentavaa sisäistä debattia ja toisinaan myös ilman sisäistä kritiikkiä.

Puoluesihteeri Anna Mäkipää kertoi jo perjantaina, että vasemmistoliiton jäsenmäärä on noussut edellisen puoluekokouksen alle 10 000:sta kolmessa vuodessa yli 14 000:een.

– Se on aivan huima loikka, Koskela hehkutti.

”Kiitosta” tästä Koskela jakoi ensinnäkin ”historiallisen huonolle hallitukselle”, joka tekee töitä vasemmiston kannatuksen kasvattamiseksi.

– Mutta kaikkein tärkein asia on tämä: vasemmistolaisuus kiinnostaa nyt enemmän kuin koskaan, koska meillä on tarjota aitoja vaihtoehtoja ihmisten arjen parantamiseksi.

– Mikään liike ei tietenkään kasva näin paljon vain siksi, että oikeisto sössii, vaan kyse on siitä, että meidän ihmisemme – te kaikki – olette tehneet valtavasti töitä kunnissa, hyvinvointialueilla ja myös eduskunnassa, ja se työ tulee jatkumaan.

Aktiivisuutta ja jalkatyötä



Koskela sanoi, että vaikka vasemmistolaisuus kiinnostaa todella laajaa joukkoa, ei voi odottaa, että ihmiset löytävät meidän luoksemme itse. Liikkeen vahvistaminen vaatii aktiivisuutta ja jalkatyötä. Sitä on jo tehty vasemmistoliiton aktiivien toimesta suurella sydämellä ja intohimolla.

– Minulla on nyt ilo kertoa, että puoluetoimistolla on suunnitteilla tämän työn tukemiseksi ensi keväälle koko Suomen kattava mobilisaatiokampanja, jonka tarkoitus on kuunnella ihmisten arkeen liittyviä huolia ja johtaa niistä konkreettisia politiikkatoimia. Osana tätä kampanjaa me aloitamme ovelta ovelle kiertämisen ja pyrimme tavoittamaan myös sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole vielä löytäneet meidän aktiiviemme pystyttämille teltoille.

– Jotta tämä työ olisi mahdollisimman vaikuttavaa ja innostaisi mahdollisimman monia uusia ihmisiä, kutsun teidät kaikki mukaan, Koskela kertoi.

Hallitus luo lamaannusta



Vasemmistoliiton puheenjohtajan mukaan ihmisten kuunteleminen on elintärkeää etenkin vasemmistopoliitikolle. Orpo-Purran hallitus on osoittanut, että se on vieraantunut tavallisten suomalaisten ihmisten arjesta.

– Kuuntelun sijaan hallitus on hiljentänyt kansalaiskeskustelun, sillä kulttuuri-, järjestö- ja työelämäheikennykset ovat yhdessä kaventaneet kansalaisyhteiskunnan toiminnan mahdollisuuksia. Hallitus on luonut Suomeen lamaannuksen tilan ajamalla ihmisiä ahdinkoon. Moni kokee, että vaikuttaminen ei kannata ja tuntee kyynisyyttä politiikkaa kohtaan. Pahimmillaan tämä johtaa siihen, että päättäjät nähdään eliittinä, joka ei ole kiinnostunut ihmisten arjen haasteista vaan omasta vallastaan.

– Luomalla lamaannusta luodaan samalla pohjaa äärioikeistolaiselle politiikalle, kun luottamus perinteistä politiikkaa ja perinteisiä poliittisia puolueita kohtaan heikkenee. Ja valitettavasti tämä on yksi Petteri Orpon hallituksen politiikan vaarallinen seuraus.

Vasemmistoliiton tehtäväksi Koskela sanoi kamppailla tällaista kehitystä vastaan.

– Meidän tehtävämme on osoittaa, että me kuuntelemme ja me myös löydämme ratkaisuja.

Konkretialla äärioikeistoa vastaan



Koskela päätti puheensa kehumalla, että vasemmistoliitolla menee hyvin. Gallup-kannatus on vahvaa, jäsenmäärä kasvaa ja takana on voitokkaita vaaleja.

– Tästä voi ja tästä pitää olla iloinen, ja tätä pitää juhlia.

Silti puheenjohtajan mukaan tilanteesta ei saa olla pelkästään tyytyväinen, koska oikeistohallitus jatkaa hyökkäyksiään.

– Jotta vasemmisto voi olla entistä vahvempi vastavoima, meidän pitää vahvistua entisestään.

Tämä tapahtuu Koskelan mukaan puhumalla ihmisille tärkeistä asioista, kuten hintojen noususta, lääkäriin pääsystä ja koulutuksen maksuttomuudesta. Ne ovat teemoja, jotka resonoivat äänestäjiin kaikkialla, missä vasemmisto on saavuttanut voittoja.

– Äärioikeiston nousu on aito huoli, johon on vastattava konkretialla. Uskon, että äärioikeiston nousua voidaan parhaiten taklata osoittamalla, että oikeistopopulistisilla puolueilla ei ole tarjota ratkaisuja, vaan pelkästään uhkakuvia

Suomessa perussuomalaiset ovat Koskelan mukaan osoittaneet tekevänsä politiikkaa, joka auttaa miljonäärejä, ei tavallisia ihmisiä.

– Persujen puheiden ja tekojen välisen ristiriidan osoittaminen on tärkeää, sillä samalla paljastetaan oikeistopopulistien bluffi. Samaan aikaan meidän – vasemmiston – on kirkastettava omaa vaihtoehtoamme ja tehtävä siitä ymmärrettävä, houkutteleva ja konkreettinen.

– Vasemmistoliiton resepti on voittava resepti, Koskela viitoitti tietä kohti eduskuntavaaleja.