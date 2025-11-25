ILMOITUS ILMOITUS

Vasemmistoliitto julkaisi tiistaina vaihtoehtobudjettinsa nimellä Hyvinvointivaltion jälleenrakennus. Siinä vasemmistoliitto lisää työmahdollisuuksia ja kotimaista kysyntää, luo kasvua sekä vähentää valtion velkaantumista.

Vasemmistoliitto myös ottaisi käyttöön miljonääriveron sekä peruisi Orpon ja Purran hallituksen sosiaaliturvaleikkaukset. Velkaa vasemmistoliitto ottaa budjetissaan vähemmän kuin Orpon ja Purran hallitus.

– Marinin hallituksen loppuaikana työllisyys oli parhaalla tasolla kolmeen vuosikymmeneen ja julkinen talous lähes tasapainossa. Nyt työttömyys on ennätyskorkealla tasolla ja Suomi on joutumassa EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn. Orpo ja Purra kantavat tästä vastuun, kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Hanna Sarkkinen sanoo.

Viikonloppuna uutisoitiin, että valtiovarainministeriön mielestä Suomen talouskasvua pidättelee ”tuntematon jarru”. Sarkkisen mielestä jarru on hyvin tunnettu: se on Orpon ja Purran hallitus, joka on leikannut pienituloisilta ostovoiman ja kasvattanut työttömyyttä.

Tiistaina julkistettiin uudet työllisyystilastot. Työttömyys on nyt korkeammalla kuin koskaan vuoden 2009 tehdyn tilastointiuudistuksen aikana.

Työttömyys kasvaa nyt myös korkeasti koulutetuilla, joiden työllisyys on perinteisesti ollut korkea. Kotitalouksien säästämisaste kotitalouksissa on nyt koko 2000-luvun korkein, pois lukien korona-aika.

– Hallitus luo työpaikkojen sijaan työttömyyttä ja vaurastumisen sijaan velkaa. Orpon ja Purran hallitus on leikkauksillaan ja osaamattomuudellaan luonut Suomeen negatiivisen kierteen, joka tuottaa yhä lisää työttömyyttä. On ymmärrettävää, että ihmiset säästävät ja talous sakkaa, sillä ihmiset pelkäävät työttömyyttä ja myös sitä, miten kaikkien leikkausten jälkeen työttömänä tulee toimeen, Sarkkinen sanoo.

Suojaosat takaisin, leikkaukset perutaan



Vasemmistoliitto painottaa vaihtoehtobudjetissaan työmahdollisuuksien parantamista. Budjetissa muun muassa käynnistetään rakennusala kohdennetuilla elvytystoimilla, luodaan jokaiselle suomalaiselle mahdollisuus työhön työtakuulla, sekä palautetaan työttömyysturvan suojaosat ja aikuiskoulutustuki. Työttömyysturvan leikkaukset perutaan.

Kasvua ja työllisyyttä vauhdittaakseen vasemmistoliitto tekisi myös arvonlisäveroremontin. Yleinen alv-kanta palautettaisiin 24 prosenttiin ja kulttuuripalvelut takaisin 10 prosentin verokantaan. Vasemmistoliitto poistaisi kirjoilta arvonlisäveron kokonaan.

Suurituloisimmille lisää vastuuta



Vaihtoehtobudjetissaan vasemmistoliitto vähentäisi tuloeroja ja eriarvoisuutta merkittävästi. Orpon ja Purran hallituksen sosiaaliturvaleikkaukset perutaan, ja lisätuloja budjetissa hankitaan muun muassa kiristämällä suurituloisten ansioverotusta, ottamalla käyttöön miljonäärivero, poistamalla listaamattomien yritysten omistajien veroetu sekä tekemällä yhteisöveroon maltillinen korotus. Ansio- ja pääomatulojen verotus yhdistetään.

Pienituloisiin kohdistuvilla verokevennyksillä, kiky-maksujen siirrolla ja ammattiliittojen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden palauttamisella vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetti parantaa myös pieni- ja keskituloisten palkansaajien asemaa.

– Orpon ja Purran hallitus on tekemässä historiallista tulonsiirtoa, jossa kaikkein köyhimmiltä leikkaamalla rahoitetaan miljonäärien ennennäkemättömät veroalet. Meidän vaihtoehtobudjetissamme kaikkein suurituloisimmat kantavat lisää vastuuta hyvinvointivaltion rahoittamisesta, vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela sanoo.

Hoitotakuu, alemmat asiakasmaksut



Eduskunnan tietopalvelun tekemien laskelmien mukaan vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetti nostaisi lähes 90 000 suomalaista pienituloisuusrajan yläpuolelle, heistä reilut 20 000 lapsia. Työllisiä vaihtoehtobudjetti nostaa pienituloisuusrajan yläpuolelle yli 30 000.

Pienituloisen työntekijän vuositulot paranevat vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetissa noin 350 euroa, yksinhuoltajan noin 940 euroa, pitkäaikaistyöttömän 1 640 euroa ja opiskelijan 1 740 euroa.

Tärkeässä osassa vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetissa ovat sosiaali- ja terveyspalvelut. Budjetissa tuetaan kriisissä olevia palveluja perumalla oikeistohallituksen tekemät heikennykset sekä vahvistamalla hyvinvointialueita 200 miljoonan euron lisärahoituksella. Lisäksi toteutetaan 7 päivän hoitotakuu, lasketaan asiakasmaksuja ja korotetaan omaishoitajien palkkioita.

Yli 200 miljoonaa vähemmän velkaa



Vasemmistoliitto tekee vaihtoehtobudjetissaan panostuksia osaamiseen ja koulutukseen. Ammatillisen koulutuksen leikkaukset perutaan, korkeakoulujen perusrahoitusta vahvistetaan ja vapaan sivistystyön rahoitusta parannetaan.

– Osaaminen ja koulutus ovat ne kilpailuvaltit, joiden varassa Suomen menestys lepää. Oikeistohallituksen tekemät koulutusleikkaukset ovat lyhytnäköisiä ja syövät tulevaa kasvua. Minja Koskela sanoo.

Vaihtoehtobudjetissaan vasemmistoliitto kääntää Suomen velkaantumiskehitystä vahvistamalla hyvinvointivaltion tulokertymää ja lisäämällä yksityistä kulutusta. Budjetissa myös otetaan noin. 230 miljoonaa euroa vähemmän velkaa kuin hallituksen ensi vuoden talousarviossa.

– Hallitus on toimillaan osoittanut, että se on totaalisen vieraantunut suomalaisten ihmisten arjesta, eikä sillä ole välineitä eikä osaamista kääntää Suomea nousuun. Me vasemmistoliitossa haluamme tehdä Suomesta maan, jossa jokainen uskaltaa luottaa tulevaisuuteen, Minja Koskela sanoi.