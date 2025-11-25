Kansan Uutiset kirjoittaa puoluekokouksesta kertovassa koosteessaan ay-liikkeen roolista vasemmistoliitossa. Analyysissa pohditaan ay-liikkeen muuttuvaa roolia puolueen sisällä, ja tämän analyysin lähtökohtana käytetään kahden ay-aktiiviehdokkaan henkilövaalimenestystä.

KU jättää kuitenkin analyysissaan mainitsematta, että esimerkiksi puoluehallitukseen valittiin neljä ay-liikkeelle työskentelevää henkilöä sekä liittojen valtuustoihin valittuja. Myös esimerkiksi puoluevaltuustoon on valittu eri rooleissa ay-liikkeessä toimivia vasemmistolaisia. Herääkin kysymys: miksi niin moni ay-liikkeen toimija kokee jäävänsä näkymättömäksi puolueen ay-liikkeen silmissä?

Kun ay-liikkeen näkyviksi edustajiksi kelpuutetaan ainoastaan tietyissä rooleissa toimivat ja merkittävissä määrin tiettyä sukupuolta tai ikää edustavat, menettää siinä kaikkein eniten ay-liike. Oikeiston radikaalin työelämäpolitiikan aikana meillä ei ole varaa olla tunnistamatta jokaisen ay-liikkeen jäsenen ja toimijan tärkeää panosta kestävämmän työelämän puolesta.

”Vetoamme siis ay-liikkeen aktiiveihin ja johtohahmoihin: nähkää meidät ja ottakaa meidät mukaan. Tehdään ay-liikkeestä yhdessä 2020-luvun joukkoliike!”

Ay-liike tietää tämän myös itse: ay-liikkeellä on haasteita saada taakseen ja löytää esimerkiksi aktiivisia nuoria. Tämä on puolueen viimeaikaisen kehityksen valossa jopa hämmästyttävää: iso osa puolueen uusista jäsenistä on nimenomaan nuoria ja esimerkiksi vasemmistolainen opiskelijaliike kiinnostaa enemmän kuin koskaan.

Nuorisotyöttömyys on ennätyskorkeaa. Varallisuuskuilu nuorempien ja vanhempien sukupolvien välillä kasvaa globaalisti. Nuorten työntekijöiden oikeuksia poljetaan ja työmarkkinat ovat entistä sirpaleisemmat. Kaikki tämä petaisi ay-liikkeelle loistavaa pelipaikkaa nuorten suhteen, mutta voittavia keinoja rakentaa yhteyttä puolin ja toisin ei ole vielä löytynyt, vaikka työtä on tehty ja ongelma tunnistettu.

Nuorille toimijoille ei ole edelleenkään selkeää, kuinka ay-liikkeen sisällä voisi edetä, ja mitä muuta nuorilta toivotaan jäsenyyden lisäksi. Työntekijöiden oikeuksien heikkeneminen osuu meihin työuran alkuvaiheessa oleviin usein kaikkein eniten. Totuus on, että me nuoret tarvitsemme ay-liikettä yhtä paljon kuin ay-liike meitä.

Tilanne ei tietenkään ole mustavalkoinen. Liitot ovat tukeneet myös nuoria ehdokkaita esimerkiksi vaalirahalla. Keskeistä onkin, mitä vaalien välissä tapahtuu, ja kuinka pistemäisen tuen sijaan uusille toimijoille voitaisiin rakentaa selkeä polkua kohti työelämän asiantuntijuutta, liitosta riippumatta.

Nuoret, naiset ja vähemmistöt voisivat tarjota ay-liikkeelle paljon kaivattua kasvua, näkyvyyttä ja jatkuvuutta, mutta mikäli heitä ei nähdä ay-liikkeen ehdokkaina, on näiden ihmisryhmien vaikeaa nähdä itsensä osana ay-liikkettä. Moni puolueen ääniharavista ovat nimenomaan nuoria, naisia tai vähemmistöihin kuuluvia. Näitä ihmisiä kannattaisi kannustaa vahvemmin ottamaan työmarkkinapolitiikka omalle agendalleen.

Ymmärrämme, että ay-liikkeellä on huoli menetetystä kannatuksesta työntekijätaustaisten miesten keskuudessa. Samaan aikaan on kuitenkin nurinkurista, mikäli uusia, aktiivisia ja ennen kaikkea eri vaaleissa voittavia henkilöitä ei osata kutsua mukaan työntekijöiden liittoumiin. Kun mielikuva ay-aktiivista näyttää monipuolisemmalta, on yhä useamman helpompi tulla mukaan.

Vetoamme siis ay-liikkeen aktiiveihin ja johtohahmoihin: nähkää meidät ja ottakaa meidät mukaan. Tehdään ay-liikkeestä yhdessä 2020-luvun joukkoliike! Kutsukaa meidät vaikka kahville.

Atte Ahokas, Loimun valtuuston jäsen

Sakari Bister, Vasemmisto-opiskelijoiden varapuheenjohtaja, Helsingin varavaltuutettu, MAL ry:n ja JHL:n jäsen

Akseli Ekola, Keski-Suomen vasemmiston 2. varapuheenjohtaja, JHL:n jäsen

Nea Hakala, Vasemmisto-opiskelijoiden puheenjohtaja SOOL/OAJ jäsen

Selmi Holopainen, YKAn liittovaltuuston jäsen

Mari Ikonen, Rovaniemen kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja, aluevaltuutettu, JHL:n & JHL Vasemmistonuoret -ryhmän jäsen

Vili Antero Jousi, IWW:n jäsen ja Suomen osaston toiminnantarkastaja

Jenny Kasongo, Helsingin kaupunginvaltuutettu, YKAn jäsen ja JHL Vasemmistonuoret -ryhmän jäsen

Sanni Koivuluoma, Vasemmisto-opiskelijoiden varapuheenjohtaja, Talentian jäsen

Sara Koiranen, kaupungin- ja aluevaltuutettu, Temen valtuuston jäsen, STOD:n johtokunnan opiskelijajäsen, Varhan henkilöstöjaoston jäsen

Juho Pylvänäinen, YKAn liittovaltuuston varajäsen

Maiju Salminen, JHL:n jäsen & JHL Vasemmistonuoret -ryhmän vetäjä

Jenni Suutari, kaupungin- ja aluevaltuutettu, YKAn ja JHL:n jäsen

Lotta Tuominen, kaupungin- ja aluevaltuutettu, JHL:n jäsen

Pinja Vuorinen, Vasemmistonuorten puheenjohtaja ja vasemmistoliiton puoluehallituksen jäsen, Helsingin varavaltuutettu, PAM:n jäsen