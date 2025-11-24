– Meillä olisi keinot pelastaa suomalainen hyvinvointi, jos kalliiksi käyvän asevarustelun sijaan palattaisiin diplomatian tielle, vasemmistoliiton kansanedustaja Johannes Yrttiaho sanoi puoluekokouspuheessaan Vantaalla lauantaina.

Vasemmiston tulisi Yrttiahon mukaan vaatia asevarustelun lopettamista ja palaamista diplomatian tielle.

Yrttiaho viittasi puheessaan presidentti Sauli Niinistön parin viikon takaiseen lausuntoon Ylellä, jossa Niinistö piti ”hassunkurisena” sitä, ettei Eurooppa keskustele Venäjän kanssa, vaikka Yhdysvallat niin tekee.

”Salliiko Suomi jatkossa ydinaseet alueellaan?”

– Vielä hullumpaa on, että Suomi ei keskustele, vaikka kärsii puhumattomuudesta EU-maista eniten, Yrttiaho sanoi.

Presidentit eri linjoilla

Yrttiaho huomautti myös, että Niinistö ja istuva presidentti vaikuttavat olevan asiassa eri linjoilla:

– Istuva presidentti Alexander Stubb ei ole nähnyt keskustelulle tarvetta, hän ihmetteli ja muistutti siitä, että hiljattain maanpuolustuskurssin avajaisissa Stubb sen sijaan puhui ”ydinaseiden uudesta aikakaudesta”. Jo vaalikampanjassaan Stubb vaati ydinaseiden kauttakulun sallimista Suomessa.

Yrttiaho kysyikin, salliiko Suomi jatkossa ydinaseet alueellaan.

– Nyt sen kieltää laki. Mutta vireillä on sotilasräjähteitä koskeva lakihanke, jossa harkitaan kiellon kumoamista, Yrttiaho totesi.

Hän totesi, että pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) ovat julkisuudessa näyttäneet ydinaseille vihreää valoa. Eduskunnassa kysyttäessä, he ovat kieltäytyneet vastaamasta.

”Enteet eivät ole hyvät”

Yrttiaho totesi lisäksi, että Suomi osallistuu jo Naton ydinsotaharjoituksiin ja Naton ydinsuunnitteluryhmän kokouksiin. USA:n B52-ydinipommittajat ovat useasti lentäneet Suomessa.

– F35-hävittäjiä varustetaan Saksassa ja Britanniassa käyttämään ydinaseita. Entä Suomessa, joka on hankkinut samat koneet?, hän kysyi.

– Enteet eivät ole hyvät ja siksi vasemmiston on nyt vaadittava militarismin ja sotavarustelun lopettamista. Suomen on palattava diplomatian tielle.