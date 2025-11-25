ILMOITUS ILMOITUS

Vasemmistoliitto esitteli vuoden 2025 vaihtoehtobudjettinsa tiistaina aamupäivällä. Tiedotustilaisuudessa sitä esitelleet puheenjohtaja Minja Koskela ja kansanedustaja Hanna Sarkkinen arvioivat, että synkän työllisyystilanteen takia siinä painottuvat viime vuotta enemmän työllisyystoimet.

Suomen suurimpana työvoimapoliittisena ongelmana vasemmistoliitto pitää pitkäaikaistyöttömyyttä. Tiistaina julkaistujen tilastojen mukaan pitkäaikaistyöttömiä oli lokakuussa 132 000.

Puolueen ratkaisu työttömyysturvan leikkausten sijaan on henkilökohtainen ohjaus, tukeminen, riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä tarvittaessa koulutus.

Työttömille pitää säätää työtakuu eli taata oikeus palkkatuettuun työpaikkaan 12 kuukauden työttömyyden jälkeen, vasemmistoliitto esittää.

Lisäksi työttömien palveluprosessiin liittyvästä yksityiskohtaisesta sääntelystä, kuten työhakemustehtailusta, tulee luopua, ja resurssit kohdistaa aidosti yksilöiden tarpeita vastaaviin palveluihin.

Työttömyysturvan suojaosa tulee vasemmistoliiton mukaan palauttaa ja korottaa 500 euroon, jotta lyhytkestoisen tai osa-aikaisen työn vastaanottaminen olisi nykyistä kannustavampaa.

Yrittäjyyteen siitä aidosti kiinnostuneita vasemmistoliitto kannustaisi vahvistamalla yrittäjien ja itsensätyöllistäjien sosiaaliturvaa muun muassa yhdistelmävakuutuksen käyttöönotolla. Yhdistelmävakuutus mahdollistaisi työttömyysturvan kerryttämisen samaan aikaan sekä palkansaajana että yrittäjänä tehdystä työstä.

Arvonlisäverovelvollisen toiminnan alarajan nostaminen 30 000 euroon nykyisestä 20 000 eurosta vähentäisi vaihtoehtobudjetin mukaan pienyrittäjien hallinnollista rasitetta ja laskisi yrittämisen kynnystä.

Rakennusala käyntiin



Rakennusalan elvyttämiseksi vasemmistoliitto esittää mittavaa kertaluonteista investointitukipakettia rakennusalan ja sen työllisyyden vahvistamiseksi.

Asuinyhteisöille suunnattu suhdanneavustus vauhdittaisi tarpeellisia uudis- ja korjausrakennushankkeita ja elvyttäisi merkittävästi alan kysyntää.

Kuntien ja hyvinvointialueiden rakentamisen tukipaketti kannustaisi toteuttamaan tarpeelliset ja joissain tapauksissa hyvin pitkään lykätyt rakennushankkeet nyt. Tukien avulla voidaan esimerkiksi korjata homekouluja ja muita sisäilmaongelmista kärsiviä kiinteistöjä, toteuttaa energiatehokkuus- ja lämmitystaparemontteja ja käynnistää muita tärkeitä korjaus- ja uudisrakennushankkeita.

Vasemmistoliiton esittämä miljonäärivero olisi yhden prosentin suuruinen, ja se koskisi ainoastaan yli miljoonan euron omaisuuksia. Miljoonan euron rajaan ei lasketa mukaan oman asunnon arvoa.

Rikosten ehkäisyyn sosiaalipolitiikkaa



Nuorten väkivaltarikollisuus ja jengiytyminen ovat vasemmistoliiton mielestä huolestuttavia ilmiöitä, jotka vaativat monenlaisia ratkaisuja. Olennaisinta on rikoksia aiheuttavan pahoinvoinnin ja käytösmallien ennaltaehkäisy, mikä edellyttää ennen kaikkea toimivaa sosiaalipolitiikkaa.

Vasemmistoliitto esittää tähän tarkoitukseen pilotoitavaksi ja kehitettäväksi niin sanotun teinineuvolatoiminnan käytäntöjä. Teinineuvola tarjoaisi murrosikäisille ja heidän perheilleen tukea, neuvoja ja apua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta vaikeimmilta ongelmilta vältytään.

Eduskunta keskustelee opposition vaihtoehtobudjeteista huomenna keskiviikkona iltapäivällä.