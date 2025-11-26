Vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetti on nostattanut arvostelua sekä kokoomuksesta että SDP:stä.
Demareista on moitittu puolueen esittämiä veronkorotuksia. Puheenjohtaja Minja Koskela vastasi aiemmin keskiviikkona suurimpien esitysten tulopuolella olevan miljonäärivero ja listaamattomien yhtiöiden osinkoverohuojennuksen poisto.
”Olen suoraan sanoen kummissani siitä, että näitä esityksiä pidetään jotenkin radikaaleina”, Koskela kirjoittaa
Kokoomuksesta on viitattu eduskunnan tietopalvelun laskelmaan, jossa vasemmistoliiton vaihtoehto vähentäisi työllisyyttä noin 64 000:lla. Laskelma perustuu siihen, että vasemmistoliitto peruisi sosiaaliturvan leikkaukset, mikä laskennallisesti alentaa työllisyyttä.
Kansanedustaja Hanna Sarkkinen vastasi keskiviikkona iltapäivällä hallituksen perustavan työllisyyspolitiikkansa sosiaaliturvaleikkausten varaan ”ja resepti ei ole toiminut”.
”Kokoomuslaiset syyttelevät meitä siitä, että vaihtoehtomme vähentäisi työllisyyttä, sillä he uskovat, että sosiaaliturvaleikkausten peruminen vähentää työpaikkoja. Tämä logiikka on todellisuudelle vieras”, Sarkkinen kirjoittaa Facebookissa.
Sarkkisen mukaan ”oikeasti työllisyys ei määrity sosiaaliturvan leikkausten kautta eikä työpaikat synny köyhiltä leikkaamalla”.
”Tämän osoittaa sekin, että Marinin hallituksen aikana sosiaaliturvaa ei leikattu ja silti työllisyys nousi ennätystasolle.”
Vasemmiston linja ei ole erityisen radikaali, vaikka sitä muut puolueet esittävät, Sarkkinen toteaa.
”Pikemminkin radikaali on hallituksen linja, jossa pienituloisilta leikataan, suurituloisille jaellaan veronkevennyksiä, vanhuspalveluista ja koulutuksesta leikataan ja työntekijöiden oikeuksia heikennetään. Hallitus väittää toimillansa pelastavansa hyvinvointivaltion, vaikka leikkaukset tuhoavat hyvinvointivaltion perustuksia.”