ILMOITUS ILMOITUS

Vasemmistoliiton tiistaina julkaisema vaihtoehtobudjetti on saanut odotetusti kovaa ryöpytystä kokoomuksesta. Yllättävänä vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela pitää sen saamaa arvostelua myös SDP:stä.

SDP:ssä talouspolitiikasta vastaava kansanedustaja Joona Räsänen arvosteli vasemmistoliiton esittämiä verojen kiristyksiä siitä, että niiden jälkeen ei ”yksikään ovipumppu laula missään kaupassa”.

”Meidän suurimmat esityksemme tulopuolella ovat miljonäärivero ja listaamattomien yhtiöiden osinkoverohuojennuksen poisto. Olen suoraan sanoen kummissani siitä, että näitä esityksiä pidetään jotenkin radikaaleina”, Koskela vastaa Facebookissa.

Hänen mukaansa ensimmäinen on käytännössä varallisuusvero, ja vieläpä loivempi kuin 2006 poistunut malli. Jälkimmäinen torppaa investointeja ja hyödyttää pääasiassa suurituloisia omistajia.

Demareista on sanottu myös, että vasemmistoliiton esityksessä verotus kiristyy jo 4 500 euron tuloilla. Koskelan mukaan tosiasiassa 4 000 euroa kuukaudessa tienaava hyötyy vasemmistoliiton vaihtoehdossa enemmän suhteessa hallituksen esitykseen ja 6 000 euroa kuukaudessa tienaava hyötyy enemmän suhteessa pysyvään lainsäädäntöön.

”Mutta on toki totta, että me kiristämme verotuksen progressiota siten, että kaikkein pienituloisimmat hyötyvät eniten. Sitä kutsutaan vasemmistolaisuudeksi.”

Koskelan mukaan demareiden omassa vaihtoehdossa jätetään voimaan lähes kaikki hallituksen leikkaukset työttömyysturvaan ja asumistukeen, hyväksytään suuri osa leikkauksista vanhuspalveluihin ja kuitataan sote-leikkauksia. Ammatillisen koulutuksen 120 miljoonan leikkaukseen palautettaisiin vain 20 miljoonaa.

”Lopuksi on todettava, että sosiaaliturvaleikkaukset syövät ostovoimaa enemmän kuin miljönäärien verottaminen, eli eiköhän se ovipumppu laula, ei huolta”, Koskela kuittaa arvostelun.