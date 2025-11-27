Hallituksen esittämästä toimeentulotuen leikkaus voidaan käsitellä tavanomaisen lain säätämisjärjestyksessä, katsoo perustuslakivaliokunta torstaina antamassaan lausunnossa.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Johannes Yrttiaho jätti lausuntoon eriävän mielipiteen. Hänen mukaansa esitys on perustuslain vastainen ja siitä tulisi siten päättää vaikeutetussa järjestyksessä.

Hallitus ehdottaa toimeentulotukeen useita heikennyksiä: perustoimeentulotuen perusosan tason yleistä alentamista, perustoimeentulotukeen vaikuttavien muiden kuin perusosaan sisältyvien terveydenhuoltomenojen rajoittamista, perustoimeentulotuella korvattavien asumismenojen määrittelyn muuttamista, 18 vuotta täyttäneiden 150 euron suojaosan poistamista sekä sanktioluonteisten leikkausten merkittävää kiristämistä.

– Etenkin toimeentulotuen perusosan tason alentaminen ja mahdollisuus tuen sanktioluonteiseen alentamiseen jopa puoleen vaarantavat perustuslaissa ehdottomaksi tarkoitetun oikeuden ihmisarvoisen elämän kannalta välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon, Yrttiaho sanoo.

Leikkaukset tarkoittavat toimeentulotuen nykytasosta, että yksin asuvan perusosa laskee 593,33 eurosta 575,75 euroon ja sitä voidaan leikata jopa 287,88 euroon.

Missä menee ihmisarvoisen elämän raja?



Yrttiahon mielestä myös perustuslain turvaamien riittävien terveyspalveluiden toteutuminen vaarantuu esityksen rajatessa toimeentulotuessa huomioitavia lääkemenoja ja terveydenhoitoa.

– On kysyttävä, missä menee perustuslaissa jokaiselle turvatun viimesijaisen turvan ja ihmisarvoisen elämän raja, jos viimesijaistakin tukea voidaan sanktioluontoisesti leikata uuden lain myötä jopa puoleen, ja vieläpä vain etuuskäsittelijän harkinnalla ja vastuulla.

– Hallitus ja valitettavasti myös perustuslakivaliokunnan enemmistö sivuuttavat jälleen kerran kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet ja niiden valvontaelinten Suomelle antamat toistuvat huomiot perusturvan ja vähimmäisturvan tason riittämättömyydestä, Yrttiaho sanoo.

Työttömyysturvaa kiristetään samaan aikaan



Yrttiahon mielestä toimeentulotuen heikennyksiä arvioitaessa on välttämätöntä huomioida myös tällä vaalikaudella jo toteutetut useat sosiaaliturvaleikkaukset, jotka ovat lisänneet muun muassa lapsiperheköyhyyttä. Merkittävä on myös samaan aikaan käsittelyssä oleva työttömyysturvaa koskeva hallituksen esitys, jolla niin ikään kiristetään sanktioita työvoimapoliittisesti moitittavasta menettelystä.

Soste ry:n laskelmien mukaan esitetyt leikkaukset lisäisivät pienituloisten määrää yhteensä noin 28 400 henkilöllä, joista lapsia on 8 500.

– Sosiaaliturvaleikkausten kokonaisuus aiheuttaa yhteisvaikutuksia, joita hallitus ei ole missään vaiheessa suostunut kunnolla arvioimaan tai ottamaan huomioon. Kymmenet tuhannet lapsiperheet on ajettu köyhyyteen, leipäjonot pitkittyvät ja asunnottomuus on kääntynyt kasvuun, Yrttiaho sanoo.