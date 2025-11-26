ILMOITUS ILMOITUS

Valtiovarainministeri Riikka Purralta perättiin nöyryyttä, kun eduskunta keskusteli opposition vaihtoehtobudjeteista keskiviikkona. Purra haukkui ne kaikki ylimielisesti ja itse keksimillään asioilla iloitellen.

Valtiovarainministeriä muistutettiin keskustelussa, että hänen vahtivuorollaan Suomi joutuu EU:n tarkkailuluokalle, talouskasvu on Euroopan heikointa ja työttömyyden kasvu suurinta.

Purra ei antanut tuumaakaan periksi, ja haukkui kaikki oppositiopuolueet vuorollaan.

– SDP:n verolinja edustaa tulipunaista sosialismia. Onko SDP:n verolinja rahateoriaa, alkemiaa vai rautakourasosialismia? Purra kyseli.

– IMF:n ekonomistit ja tutkimusnäyttö ovat SDP:n mukaan väärässä ja Kalevi Sorsa -säätiön entiset erityisavustajat oikeassa, hän jatkoi.

Keskustasta Purra sanoi, että kasvutoimista puolue listaa tuetun sähköpolkupyöräilyn ja julkista taloutta vahvistavan massamaahanmuuton.

– Mistähän sellaista saataisiin? Muutenkin maahanmuuttolinjanne on alkanut mennä SDP:stäkin ohi. Tätäkö maakunnissa halutaan? Minusta se vaikuttaa kovin punavihreältä.

– Vihreiden vaihtoehdossa poltellaan pilveä ja haaveillaan paremmasta maailmasta, Purra ryöpytti.

Vasemmistoliitosta hän sanoi, että puolueen ratkaisu on aito toisin kuin muiden.

– Perutaan säästöt, jaetaan rahaa, tehdään yli kuuden miljardin veronkiristykset ja tienataan pakolaisilla, ministeri pilkkasi.

Ylimielisyydellä ei mitään rajaa



Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela vastasi seisovansa ylpeästi sen vaihtoehdon takana, että puolue on valmis verottamaan niitä, joilla on enemmän.

Muutenkin Koskela kertoi seuranneensa keskustelua hämmentyneenä.

– Olen aidosti hämmentynyt siitä, että miljonääriveron ja riittävän sosiaaliturvan kaltaiset ehdotukset koetaan ympäri puoluekenttää jotenkin radikaaleina ehdotuksina. Nämä ovat aivan perusasioita silloin, kun puhutaan hyvinvointivaltiosta.

Veronika Honkasalo muistutti, että se on Purra itse, joka on vastuussa Suomen taloustilanteesta, heikosta työllisyydestä, eriarvoisuuden kasvusta ja lapsiperheköyhyyden syvenemisestä,

– Mutta te käyttäydytte kuin perinteinen oikeistopoliitikko. Te tulette sinne pönttöön, haukutte opposition täysin matalaksi, ja kun täältä esitetään kritiikkiä, te ette pysty ottamaan sitä vastaan. Ylimielisyydellä ei näytä olevan mitään rajaa, Honkasalo tulistui.

– Teillä on pokkaa esittää täysin perätöntä kritiikkiä, kun Suomen talous on täysin katastrofaalisessa tilanteessa ja työttömyys räjähtänyt käsiin. Luulisi, että tässä maassa olisi tällä hetkellä kriisipalaveri, melko iso sellainen.

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoi Purralle, että ”teitä on syytetty monesta asiasta, mutta liiasta nöyryydestä ei voi syyttää”.

– Onkohan teillä todella varaa haukkua muut, kun näytöt ovat mitä ovat? Maa on lähellä nollakasvua, työttömyys tapissa, velkaantuminen jatkuu ja maahan on syntynyt ankeuden ilmapiiri, jossa ei ole luottamusta talouteen. Ja todistukset tästä kaikesta jaettiin eilen. Työttömyyden ja talouden hoidosta ehdot, ja siirto EU:n tarkkailuluokalle. En ihmettele, että suomalaiset alkavat kaivata vaihtoehtoa tälle menolle.