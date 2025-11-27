ILMOITUS ILMOITUS

Palvelualojen ammattiliito PAM hakee ensi vuonna osa-aikatyöntekijöille lisätyöstä korotettua palkkaa, ilmoitti puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen liiton valtuuston kokouksessa.

Vastentahtoinen osa-aikatyö ja yrittämisen riskin siirtäminen työntekijöille on yleistä etenkin kaupan alalla ja ravintola-alalla.

– Me tulemme tuomioistuimen kautta hakemaan PAMin osa-aikaisille jäsenille korvausta työsopimuksen ylittäviltä tunneilta. Haemme tähän useampia jäseniä mukaan.

Rönni-Sällinen kehotti vastuullisia työnantajia pikimmiten päivittämään osa-aikaisten työntekijöiden työsopimustunteja vastaamaan todellisia työtunteja.

– Muuten voi edessä olla aika kova lasku.

Liiton päätöksen taustalla on Euroopan unionin tuomioistuimen päätös kahden saksalaisen työntekijän asiassa. Sen mukaan osa-aikatyöntekijöille pitää maksaa lisätyöstä korvausta samalla tavalla kuin kokoaikatyöntekijöille ylityöstä. Päätös perustui osa-aikadirektiivin ja samapalkkaisuusdirektiivin tulkintaan, jonka perusteella lisätyökäytäntö katsottiin syrjiväksi.

Nykyisen lainsäädännön ja työehtosopimusten mukaan lisätyöstä maksetaan vain normaali tuntipalkka. Tämä on Euroopan unionin tuomioistuimen mukaan Suomea sitovien direktiivien vastaista.

– Nostimme asian esille työehtosopimusneuvotteluissa, koska halusimme ratkaista ongelman sopimalla. Työnantajaliitot eivät suostuneet edes keskustelemaan asiasta, saati ratkaisemaan sitä, kertoi Rönni-Sällinen.

Suomi ainoa Pohjoismaa, jossa ei mitään liikettä



PAMin mukaan työ- ja elinkeinoministeriö ei ole ollut erityisen halukas vastaamaan kysymyksiin asian etenemistä. Näyttää siis selvältä, että asia ei ratkea myöskään lainsäädännön kautta.

Rönni-Sällinen kertoi, että Ruotsissa korvaus saatiin sovittua kaikkiin työehtosopimuksiin. Tanskassa asia on erityisessä välimiesmenettelyssä ja Norjassa on asetettu kolmikantatyöryhmä asiaa selvittämään.

– Suomi on siis ainoa Pohjoismaa, jossa ei tapahdu mitään.

– Tässä tilanteessa PAM ei näe muuta vaihtoehtoa, kuin hakea ratkaisua tuomioistuimen kautta.