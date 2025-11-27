Eläkeläiset ry:n mukaan eläkkeisiin puuttumisella uhkailu kääntyy itseään vastaan heikentämällä sekä nykyisten että tulevien eläkeläisten luottamusta talouteen. Kipeästi kaivattu kotimainen kuluttaminen hiipuu, kun palkansaajien lisäksi eläkeläisetkin säikytetään kiristämään kukkaron nyörejään. Suhdannekäänne jää toiveeksi, järjestön valtuusto toteaa.

Valtiontalouden vaikeudet ovat herättäneet kasvavia vaatimuksia työeläkejärjestelmää kohtaan. Esimerkiksi talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtaja, professori Niku Määttänen esitti eläkeiän nostamista 70 vuoteen. Myös eläkeindeksien leikkaamista on esitetty.

Talouden arviointineuvostolle on kaavailtu merkittävää roolia arvioida eduskuntapuolueiden sopiman velkajarrun edellyttämiä toimenpiteitä.

Eläkejärjestelmään puuttumisella halutaan torjua eläkemaksujen nousua. Tämän toivotaan antavan tilaisuuden korottaa vastaavasti veroja ja näin vahvistaa julkista taloutta.

Eläkeläiset ry:n mielestä toivomusta voi pitää hieman naiivina: viime vuosina valtavirta on ollut päinvastoin keventää tulo- ja yritysveroja ja varakkaiden veronalennuksille on löytynyt runsaasti puolestapuhujia.

”Toivottavasti viimeaikaiset ulostulot eivät tarkoita, että työmarkkinajärjestöjen juuri sopima eläkeuudistus ehdotetaan avattavaksi seuraavassa hallitusohjelmassa. Suomessa on aina kyetty työmarkkinajärjestöjen kesken sopimaan eläkejärjestelmän uudistamisesta. Viimeisin sopu täyttää arvioiden mukaan hyvin asetetut tavoitteet. Valtion ei tule rikkoa eläkesopua”, järjestö painottaa.

Eläkeläisten mielestä heikennysten sijaan eläkejärjestelmää tulisi vahvistaa edistämällä työllisyyttä ja pitämällä Suomi hyvänä maana perustaa perhe ja hankkia lapsia. Näin huoltosuhde pysyy riittävän vahvana. Työuria voi pidentää myös niiden keskeltä edistämällä työssä jaksamista ja näin vähentämällä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä.

Sote-palveluista ja väestön terveydestä huolehtimalla elämme pidempään ja terveempinä. Eläkeikä on jo sidottu eliniänodotteeseen ja eliniän noustessa nousee myös eläkeikä vähitellen kohti 70 ikävuotta, Eläkeläiset ry:n valtuuston kannanotossa muistutetaan.