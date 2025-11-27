ILMOITUS ILMOITUS

Valtion asuntorahasto lakkautetaan ja sen varat sulautetaan valtion talousarvioon. Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden 2026 alussa. Eduskunnan ympäristövaliokunta näytti torstaina vihreää valoa hallituksen esitykselle.

Taustalla on pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelman kirjaus, jonka mukaan yhteiskunnan tukemaa asuntotuotantoa vähennetään hallitusti ja lähtökohtaisesti laadukasta ja kohtuullisen hintaista asumista edistetään vapaarahoitteisella asuntorakentamisella.

Kaikki oppositioryhmät jättivät yhteisen vastalauseen valiokunnan mietintöön.

– Valtion asuntorahaston lakkauttaminen on lyhytnäköinen ja asiantuntijoiden tyrmäämä päätös, jolla pyritään vähentämään valtion tukemaa asuntotuotantoa. Valtion on säilytettävä roolinsa kohtuuhintaisen ja sosiaalisen asuntotuotannon edistäjänä ja VAR on säilytettävä itsenäisenä rahastona, jotta rakennusalan elvytystoimia voidaan toteuttaa joustavasti myös jatkossa, toteaa vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä.

Ympäristövaliokunnan varapuheenjohtajan Pinja Perhonlehdon (sd.) mukaan asuntorahaston lakkauttaminen vie pois yhden olennaisen välineen, jolla on turvattu asuntopolitiikan pitkäjänteisyys.

– Jo nyt asumisen kustannukset haukkaavat monilla leijonanosan tuloista. On siksikin kestämätöntä, että hallituksella ei ole mitään suunnitelmaa kohtuuhintaisen asumisen turvaamiseksi tulevaisuudessa.

Keskustan Vesa Kallio pitää todennäköisenä, että paine vähentää asuntotuotantoa tukevia määrärahoja kasvaa, millä on heikentävä vaikutus asuntotuotantoon.

– Hallituksen toimet, kuten asumistuen leikkaukset, erityisryhmien investointitukien lakkautukset, lainatakausten vähennys ja nyt vielä asuntorahaston lakkautus johtavat väistämättä asunnottomuuden kasvuun, kohtuuhintaisen asumisen vähenemiseen ja huono-osaisuuden kasautumiseen sekä työvoiman liikkuvuuden vähenemiseen. Se ei ole millään tasolla kestävää tai inhimillistä politiikkaa, sanoo ympäristövaliokunnan puheenjohtaja, vihreiden Jenni Pitko.