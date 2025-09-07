Suomen korismiesten EM-urakka jatkui lauantai-iltana Riiassa Latviassa. Vaihtoehtoja oli kaksi: voitto Serbiasta veisi Susijengin kahdeksan parhaan joukkoon, tappio tarkoittaisi kotiinlähtöä. Serbia lukeutuu koripallon maailmankärkeen, joten pahaan paikkaan Suomi joutui.

Serbialaisten ykkösnimi on 211-senttinen sentteri Nikola Jokić, jonka mittelöitä 213-senttisen Lauri Markkasen kanssa sopi odottaa kiinnostuksella.

Riga Arena oli valmiiksi lämmitetty, alkuillan tiheässä yhteenotossa Liettua oli pudottanut isäntämaa Latvian jatkosta 9 pisteellä. Nytkin halli oli suht’ hyvin kansoitettu, tosin serbialaisella kannattajaenemmistöllä. Kyllä Susifaneistakin ääntä irtosi.

Suomi lähti peliin täysin miehistöin. Tampereella Saksa-matsista puuttunut Miikka Muurinen palasi riviin. Aloitusnimet tänään olivat Mikael Jantunen–Elias Valtonen–Miro Little–Jacob Grandison–Lauri Markkanen. Koutsi Lassi Tuovi oli muuttanut totuttua kokoonpanoa.

Sudet aloitti loistokkaasti, 2½ minuutissa jo 11–1. Serbia oli täysin monttu auki.

Ero kaventui hetkeksi, mutta 5½ minuutin kohdalla se oli taas 20–9. Markkanen paini korilla ja upotti kauempaa. Ja Miro Little johti peliä rohkean kekseliäästi.

Serbia tarkensi otettaan läheten vähä vähältä. Jokićin ”Nikke” alkoi päästä vauhtiin. Jakso tuli silti Suomelle luvuin 28–24. Markkanen oli kerännyt jo 11 pistettä ja Jantunen yhdeksän. Nappialku!

Kakkoserään asteli sisään Muurinenkin.

Serbia painoi kaasua. Ja 12½ minuutin jälkeen se johti 2 pisteellä. Tuovi veti joukkueen vetämään henkeä ja saamaan ohjeita.

Olivier Nkamhouan kolmonen palautti johdon Susijengille – toviksi. Ja kohta Muurisen donkki oli illan ilmavin. Jakson puolivälissä Serbia oli edellä 35–34. Suomi meni johtoon Littlen katkolla ja donkilla (38–37), ja Serbia hipsi aikalisälle.

Suomen oli pakko mennä miettimään – Serbialla 4 pisteen kaula – kun 1:15 oli aikaa pitkälle paussille.

Ja heti perään lähdettiin aikalisälle 30 sekuntia ennen taukoa. Jokić pisti Markkasen pihdeistäkin kakkosen nailoniin. Markkanen vastasi kahdella vaparilla, ja pukukoppi kutsui Serbian johtaessa 4 pisteellä, 48–44.

Olipas kunnon peliä! Suomi taisteli ensiluokkaisesti, lähes läpi koko puoliskon. Markkasella oli 16 pistettä, Jantusella 11 ja Littlella 10. Jokićin saldoksi kertyi 15 ja Nikola Jovićin 12. Serbian heittoprosentit olivat paremmat, paitsi että vapareissa Suomi johti puhtaalla pelillä (7/7). Levypalloja napsi Serbia useammin, 16–14.

Kolmas periodi alkoi Serbian tiukalla otteella. Mutta pian Littlen kolmonen napsahti kauniisti kulmasta, Markkanen ajoi läpi, myös Jantunen – ja Suomi kiiti 7 pisteen pyrähdyksellä johtoon 53–52. Ja serbit penkille.

Pelaamatta oli 16:05.

Valtosen kolmonen puraisi: Suomi johtoon 2 pisteellä, ja Sasu Salinin: ero 5 pistettä. Hakkaa päälle! kaikui katsomosta.

Jokić nakutteli vapareita, enimmäkseen sisään. Salin rankaisi jälleen kaarelta (62–57), Serbia kavensi vapariviivalta. Jantunen viivalla, ja Sudet johti 5 pistettä.

Serbia onnistui kaukaa hyvin, mutta Markkasen vaparit toivat johdoksi 68–66. Viimeinen pikkutauko.

Päätösneljännes alkoi hermostuneesti. Serbiakin heitteli ohi. Muurisen kolmonen kolahti nätisti, johdoksi 3 pistettä. Oli pelaamatta 7 minuuttia.

Muurinen, kaaren takaa jälleen! Pian Jokić lanasi Jantusen korin alla, mutta vaparit lanaajalle: yksi sisään.

Jäljellä oli 6 minuuttia, tilanne Suomelle 75–71.

Jokić raastoi pallon väkisin koriin, Serbia siirtyi johtoon (76–75), ja Suomi minuutin tauolle.

Valtonen tasoitti ajolla. Markkasen kakkonen toi johdon. Jokić taas viivalla: 79–78 Suomelle.

Kaksi minuuttia kellossa. Valtosen kolmonen pakotti Serbian tuumaamaan, Sudet keulassa 82–78.

Jovićin kolmonen oli kova – ja Valtosen kakkonen. Minuutti kellossa, johto 3 pinnaa. Ja taas: Valtonen pyysi palloa ja tiputti kolmosen! Suomi otti 87–81-johdon. Aikaa jäi 54 sekuntia, Serbian aikalisä.

Markkanen vapareille, kun 35 sekuntia jäljellä: kumpikin sisään. Ero venyi 8:aan.

Markkanen taas viivalla, kun 23 sekuntia taulussa. Ero takaisin 8 pisteeseen. Jokićin kolmonen sisään, mutta Lauri Boy taas viivalle: ero kuuteen.

Serbialta loppui aika. Susijengi aiheutti EM-kisojen suurimman sensaation: Serbian mestarismiehet lähetettiin kotiin! Loppulukemiksi jäi 92–86.

Sudet huudatti faneja, jotka todella huusivat lujaa – ja ilosta!

Markkanen raatoi kokoon 29 pistettä, Jantunen 15, Little 13 ja lopussa ratkaissut Valtonen 13 pistettä hänkin. Serbien lippulaiva Jokić veti yhteensä 33 pistettä ja Jović 20.

Suomi kohensi lopussa huikeasti kolmosprosenttiaan (35,7, 15/42), se yhdessä vaparien (17/20) kanssa riitti kaatamaan ennakkosuosikit. Levypalloissa Susijengi voitti 35–31.

Serbia hyytyi oudolla tavalla. Luulottomasti hyökännyt ja puolustanut Suomi sai serbit sitä neuvottomammaksi mitä pidempään pelattiin. Serbia oli tavallaan yksipuolisempi.

Voitto Riian yössä menee suoraan Suomen korisvoittojen Top-kolmoseen. Notkahdusta tai väsymystä ei ilmennyt missään vaiheessa, vaan Sudet taisteli loppuun saakka. Se riitti – ja Suomi jatkaa EM-kisoissa.

Kuinka pitkälle Sudet kiitää, sitä emme vielä tiedä. Mutta lupaavalta näyttää!

Kansan Uutiset lopettaa nyt kisaraportointinsa. Kiitos seurasta, ja katsokaa jatkopelejä Neloselta.