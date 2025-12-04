ILMOITUS ILMOITUS

Suomen hallitus on valmis tukemaan EU:ssa marraskuussa heikennettyä yritysvastuun sääntelyä.

”Suomi pitää EU-sääntelyn yksinkertaistamista ja hallinnollisen taakan vähentämistä tärkeänä ja näkee kestävyysraportointidirektiivin ja yritysvastuudirektiivin yksinkertaistamisen yhtenä olennaisena välineenä tavoitteiden saavuttamiseksi”, todetaan eduskunnalle keskiviikkona 3. joulukuuta toimitetussa muistiossa.

Finnwatchin mukaan kestävyyssääntelyyn ehdotetuilla muutoksilla vapautetaan tuhannet suuret yritykset vastuullisuutta koskevista lakisääteisistä velvoitteista.

Direktiiviä heikennettiin Euroopan parlamentissa, kun kokoomuksen EPP-puolue liittoutui äärioikeiston kanssa.

Jos niiden kanta menee lopullisesti läpi, yritysvastuudirektiivi koskee merkittävästi aiempaa pienempää joukkoa yrityksiä. Nykyisin se koskee yrityksiä, joissa on tuhat työntekijää tai 450 miljoonan euron liikevaihto. Jatkossa raja nousisi yli 5 000 työntekijän tai 1,5 miljardin euron liikevaihdon yrityksiin.

Jos soveltamisalan kaventaminen hyväksytään esitetyllä tavalla, yritysvastuudirektiivi koskisi Finnwatchin mukaan Suomessa vain noin 30 yritystä aiemman noin sadan sijaan. Kestävyysraportointiin velvoitettujen yritysten määrä uhkaa Suomessa tippua noin sataan, kun sen piirissä oli aiemmin pitkälti yli tuhat yritystä.

– Soveltamisalan kaventaminen esitetyllä tavalla tarkoittaa yritysvastuudirektiivin täydellistä vesittämistä. Kestävyysraportoinnin rajaamisen myötä sijoittajien ja muiden sidosryhmien tiedonsaanti vaikeutuu. Hallitus on jälleen ottamassa takapakkia yritysvastuussa, sanoo Finnwatchin tutkija Anu Kultalahti.

Sisältökin heikkenemässä



Soveltamisalan kaventamisen lisäksi myös yritysvastuudirektiivin sisältöä esitetään vesitettäväksi, kuten Finnwatch asian ilmaisee. Neuvosto ja komissio haluavat rajata ympäristö- ja ihmisoikeusvelvoitteita pääsääntöisesti vain yritysten suoriin liikekumppaneihin. Suomi on valmis hyväksymään myös tämän.

– Pääministeri Orpo sanoi eduskunnalle keväällä 2024, että yritysvastuudirektiivi saatiin läpi juuri sellaisena kuin haluttiin. Heti tilaisuuden tullen hallitus on kuitenkin valmis vetämään maton vastuullisesti toimivien yritysten alta ja parantamaan vastuuttoman toiminnan kilpailuedellytyksiä. Eduskunnan tulee korjata Suomen kanta, sanoo Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finér.

Eduskunnan suuri valiokunta käsittelee asiaa huomenna perjantaina.

Parlamentti esittää myös ilmastosiirtymäsuunnitelmien poistamista yritysvastuudirektiivistä. Suomi on valmis suostumaan tähänkin.

– Kun yrityksiltä poistetaan ilmastovelvoitteita kustannukset uhkaavat siirtyä julkisen sektorin kannettavaksi. Samalla heikennetään vihreään siirtymään varautuneiden yritysten kilpailukykyä, sanoo Finnwatchin ilmastoasiantuntija Lasse Leipola.

Yritysvastuudirektiiviin ja kestävyysraportointidirektiiviin liittyvät muutokset ovat osa komission niin sanottua Omnibus I -esitystä, josta on määrä sopia parlamentin ja jäsenmaiden kesken ensi viikolla.