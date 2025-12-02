ILMOITUS ILMOITUS

Puolan presidentti Karol Nawrocki on tänään tiistaina allekirjoittanut lain, joka kieltää turkiseläinten kasvatuksen koko maassa, Oikeutta eläimille -järjestö kertoo.

Päätös tekee Puolasta 24. Euroopan maan, joka luopuu turkistarhauksesta. Liettuassa kielto astuu voimaan runsaan vuoden kuluttua. Sen jälkeen Suomi ja Kreikka ovat ainoat sen Euroopassa sallivat maat.

– Presidentin ei ole tarkoitus tehdä helppoja päätöksiä. Hänen on tarkoitus tehdä oikeita päätöksiä, totesi Puolan presidentti Karol Nawrocki turkistarhauskiellosta.

– Olen juuri allekirjoittanut eläinsuojelulain, joka kieltää turkistarhauksen Puolassa. Tämä on päätös, jota Puolan kansa on odottanut useiden vuosien ajan – päätös, joka heijastaa jaettua myötätuntoamme, sivistystämme ja kunnioitustamme kaikkia eläviä olentoja kohtaan.

Uusien turkistarhojen perustaminen kielletään välittömästi, ja kaikkien nykyisten tarhojen on lopetettava toimintansa viimeistään 31.12.2033. Lakiin sisältyy korvausjärjestelmä tuottajille, jotka sulkevat tilansa ajoissa.

Puola on ollut EU:n suurin turkistuottajamaa. Oikeutta eläimille -järjestön mukaan päätös merkitsee yhtä Euroopan merkittävimmistä eläinsuojelun edistysaskelista. Päätöksen taustalla ovat vuosikymmeniä jatkunut julkinen keskustelu, kansalaispaine ja useat eläinoikeusaktivistien tekemät paljastukset turkiseläinten oloista.

– Oikeutta eläimille on vuosien saatossa julkaissut kuvia eläinten oloista yhteensä yli sadalla suomalaisella turkistarhalla ja nämä kuvat ovat myös levinneet ympäri maailmaa ja edesauttaneet turkiskieltojen laajenemista, sanoo järjestön toiminnanjohtaja Salla Tuomivaara.

Suomi ja Puola ovat olleet tähän asti ainoat merkittävät kettuja tarhaavat maat EU:ssa.

– Tämä on historiallinen päätös, jota eläinten puolustajat ovat odottaneet pitkään, sanoo Anima Internationalin puolalainen kampanjapäällikkö Marta Korzeniak.

”Suomi on Euroopan poikkeuksellinen takapajula”



EU-komissio käsittelee koko unionin kattavaa turkistarhaus- ja turkiskauppakieltoa maaliskuussa 2026. Puolan päätöksen myötä paine unionin laajuiseen ratkaisuun kasvaa entisestään, koska on käynyt ilmi, että myös suurimmat turkistuottajamaat ovat valmiita luopumaan elinkeinosta. Puolan esimerkki osoittaa, että nopea ja hallittu siirtymä pois turkistarhauksesta on mahdollista, myös merkittävälle tarhaajamaalle.

Samaan aikaan kun Euroopan turkistarhausta ajetaan järjestelmällisesti alas, Suomesta on tulossa yksi viimeisistä EU-maista, joissa toiminta jatkuu edelleen rajoituksetta.

Oikeutta eläimille -järjestön mukaan Suomi on jäänyt erittäin häpeälliseen asemaan eläinsuojelun kehityksessä. Tästä huolimatta turkisala kamppailee myös Suomessa vakavien taloushaasteiden kanssa ja on selvinnyt viimeisistä vuosista vain valtion tuella.

Oikeutta eläimille -järjestön 30-vuotisen historian aikana turkistarhojen määrä on Suomessa romahtanut yli 2 000 tarhasta alle 300 tarhaan, ja vuosittain turkiksiksi tapettavien eläinten määrä on pudonnut yli 3 miljoonasta noin 700 000:een. Vuonna 2022 ala työllisti etujärjestönkin arvion mukaan vain noin 540 henkilöä, ja suuri osa yrityksistä on tappiollisia. 1980-luvulla Suomessa toimi vielä noin 6 000 turkistarhaa.

Osa lintuinfluenssan vuoksi vuonna 2023 toimintansa lopettaneista tarhoista pyrkii aloittamaan tuotannon uudelleen. Eläinten hyvinvoinnin, taloudellisen kannattamattomuuden ja ilmastovaikutusten ohella etenkin turkistarhauksen aiheuttama korkea tautiriski on keskeinen syy sille, että Suomen on annettava kiireisesti signaali turkistarhauksen jatkumiseen liittyvästä epävarmuudesta, Tuomivaara toteaa.

– Suomen on käynnistettävä välittömästi valmistelu siirtymästä kohti turkistarhauksen alasajoa. Me olemme nyt viimeinen EU-maa, jossa tarhataan sekä kettuja että supikoiria. Näyttäydymme EU-perspektiivissä eläinsuojelullisesti ala-arvoisena maana.