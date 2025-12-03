Vasemmistoliiton kansanedustaja Jessi Jokelainen kertoo haluavansa tukea linnanjuhlien asuvalinnallaan kotimaista yrittäjyyttä ja parantaa suomalaisten työllisyyttä. Myös kiertotalous on Jokelaiselle tärkeää.

– Haluan tukea taiteilijoita, käsityöläisiä ja hidasta muotia maailmassa, joka painostaa kertakäyttöisyyteen ja halpojen tuotteiden haalimiseen. Kapitalismia ei kaadeta yhden naisen voimin, mutta koen velvollisuudekseni näyttää esimerkkiä, Jokelainen sanoo.

Jokelaisen mekon ja laukun on suunnitellut oululainen Reetta Hellgren, joka on ansioitunut muun muassa Muodin huipulle -kilpailussa vuonna 2024. Lopputuloksena on valkoinen, kimaltava ja jäisen kuulas juhlapuku, joka tuo mieleen suomalaisen talven.

– Asua lähdettiin laatimaan niiltä pohjilta, että halutaan omituista, näyttävää, linjakasta mutta yksinkertaista. Annoin Reetalle likimain vapaat kädet toteuttaa omaa näkemystään, ja olen lopputulokseen todella tyytyväinen, Jokelainen kertoo.

Sekä Jokelaisen että hänen puolisonsa korut ovat lainassa tamperelaiselta korumuotoilijalta Laura Saarivuori-Eskolalta. Ne on valmistettu kotimaisista kierrätysmateriaaleista, täsmällisemmin vanhoista hopealusikoista.

Kengät Jokelainen on löytänyt kirpputorilta. Hän kertoo arvostavansa suomalaista osaamista ja käsityötä. Hidas muoti on usein kestävää ja myös laadukasta.

– Tuen vahvasti kiertotaloutta ja mahdollisuuksia uusiokäyttöön. Siksi mielelläni lainaan, kirpparoin ja haen jatkokäyttötarkoituksia. Mekkokin saa uutta käyttöä sitten, kun ehdimme puolisoni kanssa järjestää hääjuhlan.

Jokelainen on kansanedustajana tehnyt kirjallisen kysymyksen käytetyn tavaran arvonlisäverosta. Kun käytetty tuote myydään eteenpäin, siihen lisätään jälleen uusi arvonlisävero. Käytetyn tavaran kauppa voisi olla moninkertaista, jos päällekkäinen arvonlisäverotus ei tukahduttaisi myyntiä.

– On järjetöntä, että verotus rohkaisee ennemmin ostamaan mertentakaista pikamuotia kuin hyödyntämään laadukasta, kotimaista käytettyä tavaraa, hän sanoo.