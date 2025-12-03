ILMOITUS ILMOITUS

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo kehottaa hallitusta ryhtymään toimiin turkistarhauksen kieltämiseksi ennen kuin Suomi jää kehityksestä jälkeen. Suomessa enemmistö haluaa tarhauksen loppuvan. Myöskin sijoittajien ja paikallisten usko turkistarhauksen tulevaisuuteen on pitkään ollut heikkoa.

Honkasalo viittaa tuoreeseen uutiseen Puolan päätöksestä kieltää turkistarhaus. Puola on Euroopan suurin ja maailman toiseksi suurin turkistuottaja heti Kiinan jälkeen.

– Turkistarhaus on menneisyyden elinkeino. EU:ssa on jo pitkään käyty keskustelua sen kieltämisestä ja Suomi kuuluu häpeällisesti EU-maista vähemmistöön, joka pyrkii puolustamaan tarhausta, maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Honkasalo sanoo.

Lokakuussa julkaistu raportti kertoo, että EU-tasolla turkistarhaus on tuottavan alan sijasta kuluerä EU-kansalaisille.

– Uskon, että kielto tulee ennemmin tai myöhemmin voimaan. Suomen tulisi ennakoida tämä paremmin ja lopettaa turkistarhaajien pitäminen löysässä hirressä.

Puolan päätökseen sisältyy korvauksia vanhojen tarhojen toiminnan päättämisestä sekä vuoden palkkaa vastaava irtisanomiskorvaus tarhojen työntekijöille.

– Eläinten hyvinvoinnin lisäksi myös tarhaajien näkökulmasta olisi viisasta ajaa ala alas hallitusti ja tukea tarhaajia siirtymisessä kestävämpään elinkeinoon, Honkasalo linjaa.

Suomessa turkistarhauksen kieltämistä vaativa kansalaisaloite ei ole edennyt maa- ja metsätalousvaliokunnassa syksyn 2024 jälkeen.

– Oikeistohallituksen piittaamattomuus kansalaisaloitteita kohtaan näkyy myös perussuomalaisen puheenjohtamassa valiokunnassa. Aloitteelle tulee antaa asiallinen ja perusteellinen käsittely viipymättä. Sitä kansalaiset ovat aloitteellaan halunneet, Honkasalo painottaa.