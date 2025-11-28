Gaza on kadonnut otsikoista Israelin ja Hamasin yli kuukauden kestäneen tulitauon ansiosta. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Interanationalin Gazan tilanne ei silti ole normalisoitunut. Israel jatkaa toimia, jotka täyttävät kansanmurhan tunnusmerkit heikentämällä palestiinalaisten elinolosuhteita, muun muassa estämällä veden ja sähkön jakelun sekä rajoittamalla lääkkeiden saatavuutta.

Amnesty on julkaissut oikeudellisen analyysin Gazassa jatkuvasta kansanmurhasta sekä uusia todistajanlausuntoja. Miehitetyn alueen asukkaat, lääkintähenkilökunta ja avustustyöntekijät kuvaavat palestiinalaisten nykyisiä elinolosuhteita.

Vaarana on, että muu maailma saa valheellisen kuvan Gazan tilanteen normalisoitumisesta.

– Vaikka Israelin joukot ovat vähentäneet hyökkäysten laajuutta ja sallineet rajallisen määrän humanitaarista apua Gazaan, kansanmurha ei ole ohi, sanoo Amnestyn pääsihteeri Agnès Callamard.

Tulitauko julistettiin 9. lokakuuta 2025. Sen jälkeen Israelin hyökkäyksissä on tapettu ainakin 327 ihmistä, joista 136 on lapsia. Israel estää edelleen kriittisen humanitaarisen avun ja avustustarvikkeiden toimittamisen alueelle, mikä rikkoo useita Kansainvälisen tuomioistuimen (ICJ) määräyksiä.

Amnesty julkaisi joulukuussa 2024 laajan tutkimuksen, jonka mukaan Israel syyllistyy palestiinalaisten kansanmurhaan Gazassa. Se on syyllistynyt kansanmurhan vastaisessa sopimuksessa kiellettyihin tekoihin: tappamiseen, vaikean ruumiillisen tai henkisen vamman aiheuttamiseen sekä Gazan palestiinalaisten elinehtojen tahalliseen huonontamiseen tarkoituksenaan heidän hävittämisensä.

Tulitauosta huolimatta ei ole näyttöä siitä, että Israelin aikomus olisi muuttunut. Kansainvälisen oikeuskäytännön mukaan tekijän ei tarvitse onnistua tarkoituksessaan hävittää väestöryhmä kokonaan tai osittain, jotta kansanmurhan voidaan katsoa tapahtuneen.

Ei sähköä eikä vettä



Amnestyn mukaan Gazan palestiinalaisten tulevaisuus on edelleen vaakalaudalla, sillä väestö on äärimmäisen altis epidemioille paikoin koetun nälänhädän seurauksena, ja taudit leviävät alueen epähygieenisissä olosuhteissa.

Alueen asukkaiden elinympäristö on vaarallinen räjähtämättömien ammusten ja tuhoutuneista rakennuksista peräisin olevan saastuneen romun vuoksi. Gazan viemäriverkosto on pahasti vaurioitunut. Kaupungissa työskentelevän insinöörin mukaan kunta pystyy toimittamaan vain kolmasosan väestön päivittäisestä vesitarpeesta.

29-vuotias sairaanhoitaja, joka palasi perheensä kanssa tuhoutuneeseen kotiinsa Gazan kaistalla sijaitsevassa Jabalian kaupungissa, kertoo Amnesty Internationalille:

– Meillä ei ole sähköä eikä vettä. Emme voi pumpata vettä kaivosta, koska pumppuun ei ole polttoainetta. Saamme pieniä määriä vettä läheisestä koulusta, johon monet kodeistaan paenneet perheet ovat majoittuneet.

Lääkintätarvikkeista on edelleen vakava pula. Tämä koskee muun muassa verenpainelääkkeitä, antibiootteja sekä syöpä- ja diabeteslääkkeitä.

Al-Shifan sairaalan päivystävän lääkärin mukaan sairaalaan saapuu kroonisesti sairaita ihmisiä, erityisesti vanhuksia, eikä ole mitään keinoa pelastaa heidän henkeään. Monet tapaukset, jotka ennen konfliktia olisi voitu helposti estää, ovat nyt kohtalokkaita.

Maailma höllentää painetta



Viime viikkoina on nähty merkkejä siitä, että muu maailma höllentää painetta Israelia kohtaan. Äskettäin hyväksytty YK:n päätöslauselma Gazan rauhansuunnitelmasta ei sisällä selkeitä sitoumuksia ihmisoikeuksien turvaamiseen tai syyllisten saattamista vastuuseen.

Saksan hallitus ilmoitti hiljattain, että se jatkaa uudelleen asevientiä Israeliin, tulitaukoon vedoten. EU:n ja Israelin kauppasopimuksen keskeyttämisestä suunniteltu äänestys peruttiin.

Israel estää edelleen kansainvälisten tutkijoiden, YK:n, ihmisoikeusjärjestöjen ja median pääsyn Gazaan, mikä tekee ajallisesti kriittisten todisteiden keräämisen mahdottomaksi.

– Maailman johtajien on osoitettava, että he todella sitoutuvat lopettamaan kansanmurhan ja rankaisemattomuuden kulttuurin, joka on ruokkinut Israelin rikoksia vuosikymmeniä. Kaikki asevienti Israeliin on keskeytettävä, kunnes sen rikokset kansainvälistä oikeutta vastaan loppuvat. Israelia on myös painostettava sallimaan ihmisoikeustarkkailijoiden ja toimittajien pääsy Gazaan, sanoo Callamard.

Amnestyn pääsihteerin mukaan tulitauko ei saa toimia savuverhona Gazassa jatkuvalle kansanmurhalle.

– Maailma ei voi osoittaa välinpitämättömyyttä. Israeliin kohdistettua poliittista painetta on pidettävä yllä ja yritysten on välittömästi keskeytettävä kaikki liiketoiminta, joka on yhteydessä Israelin rikoksiin, Callamard toteaa.