Lainsäädännön arviointineuvosto tylyttää hallituksen esitystä susien kannanhoidollisen metsästyksen sallimiseksi rankalla tavalla. Hallituksen esitysluonnoksen puutteet ovat niin merkittäviä, ettei se täytä lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeen vaatimuksia. Esitysluonnoksen pohjalta ei pysty muodostamaan riittävää ja perusteltua käsitystä esityksestä, eikä sen taloudellisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista, neuvosto katsoo.

Sen mukaan avoimia kysymyksiä on paljon:

Lakiehdotuksesta ei käy ilmi, kuinka paljon Suomessa on susia, millä alueilla ne aiheuttavat eniten kielteisiä vaikutuksia tai millaisia vahinkoja sudet ovat aiheuttaneet.

Lakiehdotuksesta puuttuu vaikutustenarviointi. Siinä tulisi kuvata tarkemmin, ketkä tai mitkä tahot erityisesti hyötyisivät ehdotetuista muutoksista.

Missä määrin susien metsästäminen lisääntyisi? arviointineuvosto jatkaa epäselvyyksien luetteloa.

Neuvosto myös kysyy, millaisia vaikutuksia sudenmetsästykseen ehdotetuilla muutoksilla on susikannan elinvoimaisuuteen ja suotuisaan suojelutasoon.

Hallituksen esitys susien ympärivuotisen rauhoituksen poistamiseksi on maa- ja metsätalousvaliokunnan käsittelyssä. Valiokunnan jäsen Veronika Honkasalo pitää esityksen valmistelua räikeän puutteellisena ja tähänastista valiokuntakäsittelyä tarkoitushakuisesti kiirehdittynä.

– Hallituksen lakiesitysten laatua arvioiva lainsäädännön arviointineuvosto on antanut tämän hallituskauden heikoimman tähänastisen arvionsa hallituksen susien tappamista koskevasta lakiesityksestä. Neuvosto totesi puutteiden olevan niin merkittäviä, ettei esitys täytä lainvalmistelun vaatimuksia, Honkasalo sanoo.

Esitystä ei ole edes yritetty perustella



Honkasalon mukaan lakiesitys on poikkeuksellisen lyhyt ja sen suhdetta perustuslakiin käsittelevä osuus vain noin sivun mittainen.

– Perustelut ovat niin ohuet, että hallitus ei käytännössä ole edes yrittänyt perustella esitystään. Ja nyt tämä tarkoituksella hutiloitu esitys halutaan runnoa eduskunnan läpi, ilman kunnollista vaikutustenarviointia tai asianmukaista prosessia.

Arviointineuvosto antoi poikkeuksellisesti lausuntonsa maa- ja metsätalousvaliokunnalle, sillä hallituksen esitys metsästyslain muuttamisesta annettiin eduskunnalle ennen kuin arviointineuvostolla oli mahdollisuus antaa lausuntonsa maa- ja metsätalousministeriölle.

Honkasalo muistuttaa, että Suomessa susikanta on yhä erittäin uhanalainen. Se tarvitsee elpyäkseen tiukan suojelun turvaa.

– Hallituksen tarkoitus ei näytä olleen perinpohjaisen ja tutkimustietoon perustuvan esityksen tekeminen. Meillä on petovihamielinen hallitus, joka haluaa mahdollistaa metsästyshuvit kannattajakunnalleen susikannan elinvoimaisuudesta viis veisaamatta, Honkasalo sanoo.