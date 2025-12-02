Espanja piti kärkipaikkansa EU:n työttömyystilastossa lokakuussa, ilmenee EU:n tilastoviranomaisen Eurostatin tiistaina julkaisemista tiedoista.
Suomessa on jännitetty, meneekö Suomi Espanjan ohi EU:n työttömyysykköseksi, mutta näin ei käynyt. Kummassakin maassa työttömyys on pysynyt viime kuukaudet ennallaan eli Espanjassa työttömyysprosentti on 10,5, Suomessa 9,8.
Kaiken kaikkiaan muutokset ovat olleet olemattomia sekä EU- että Euro-alueella koko syksyn. EU:ssa työttömiä on tasan 6 prosenttia työvoimasta, Euro-alueella 6,4 prosenttia.
Lokakuussa EU:ssa oli 13,3 miljoonaa työtöntä, joista noin 3 miljoonaa alle 25-vuotiaita.
Työttömyys on pysynyt käytännössä ennallaan kesän jälkeen kaikissa EU-maissa.
EU:n kolmanneksi suurin työttömyys on Ruotsissa, tasan 9 prosenttia.