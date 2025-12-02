Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Minja Koskela arvioi, että pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtama oikeistohallitus syventää työttömyyskriisiä ja heikentää julkista terveydenhuoltoa sote-leikkauksillaan. Tämä nähdään nyt erityisesti Lapin hyvinvointialueella, joka joutuu irtisanomaan 365 työntekijää.

– Suomessa on Orpon hallituksen aikana enemmän työttömiä kuin koskaan aiemmin 2000-luvulla, Koskela muistuttaa.

– Työttömyyskriisin yksi syy on oikeistohallituksen sote-sektorille kohdistamat leikkaukset, joilla julkista terveydenhuoltoa heikennetään ideologisista syistä.

”Hallitus on pakottanut hyvinvointialueet sopeuttamaan tarpeettoman nopeasti.”

Yli kolmen prosenttiyksikön nousu

Työttömyysaste nousi lokakuussa 10,3 prosenttiin. Vielä oikeistohallituksen aloittaessa kesäkuussa 2023 työttömiä oli vain 7,1 prosenttia. Ekonomistit arvioivat työttömyyden kasvaneen huolestuttavalla vauhdilla. Asiantuntija-arvioiden mukaan yhtenä syynä ovat juuri oikeistohallituksen sote-sektorille kohdistamat merkittävät rahoitusleikkaukset.

Suomen työttömyys on yhä EU:n toiseksi korkein. Korkein se on Espanjassa.

– Hallitus on pakottanut hyvinvointialueet sopeuttamaan tarpeettoman nopeasti. Hätäiset leikkaukset johtavat nyt hoitohenkilöstön irtisanomiseen ja hoitojonojen pidentymiseen, vaikka suunnan pitäisi olla toinen. Suomalaisten hoidontarve on päinvastoin kasvussa, Koskela sanoo.

Tuhannet työpaikat vaarassa

Lapin hyvinvointialueen yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena hyvinvointialue irtisanoo 262 hoitohenkilöstön työntekijää eli esimerkiksi hoitajia, sosiaalityöntekijöitä ja terapeutteja. Lisäksi irtisanotaan 103 tukipalveluiden työntekijää, kuten laitoshuoltajia ja osastosihteereitä.

Kaikilla Suomen hyvinvointialueilla yt-neuvottelut uhkaavat yhteensä jopa tuhansia työpaikkoja.

– Oikeistohallituksen osaamaton työllisyydenhoito koituu nyt juuri ennen joulua monen hoitajan, laitoshuoltajan ja muun korvaamattoman työntekijän kohtaloksi, Koskela sanoo.

– Työtaakka töihin jäävillä kasvaa entisestään. Tämä olisi voitu välttää, jos sopeuttamiseen olisi heti annettu enemmän aikaa.