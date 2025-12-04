Vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmä tyytyväinen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Varhan laskutusongelmien ulkopuoliseen selvitykseen ja vuoden 2026 talousarvion painopisteisiin.
Aluevaltuuston keskustelussa keskiviikkona aluehallituksen puheenjohtaja Niina Alho vahvisti selvityksen olevan valmistelussa. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä pitää ratkaisua tärkeänä täydentävänä keinona vahvistaa asukkaiden luottamusta hyvinvointialueeseen ja valmistelu jatkaa hyvää poliittisten ryhmien välistä yhteistyötä.
– Meidän on päästävä varmuuteen siitä, että Varhan laskutuksen ja perinnän ongelmat eivät toistu. Riippumaton ulkopuolinen selvitys laskutuksen ongelmista tarvitaan myös asukkaiden, viranhaltijoiden ja päättäjien oikeusturvan vuoksi, vasemmistoliiton aluevaltuutettu Sara Koiranen toteaa.
Varha karhusi aiemmin kuluvana vuonna tuhansilta asiakkailta parin vuoden takaisia laskuja, joista ei välttämättä ollut koskaan lähetetty alkuperäistä laskua. Laskut olivat muutamista kympeistä jopa tuhansiin euroihin. Laskurumbaa selitettiin sillä, että siirtyminen hyvinvointialuiesiin aiheutti tauon laskutukseen. Varhalla on saatavia noin 21 000 asiakkaalta yhteensä 2,8 miljoonaa euroa.
Tavoitteita läpi
Aluevaltuusto hyväksyi keskiviikkona hyvinvointialueen ensi vuoden talousarvion, joka lähtee siitä, että hyvinvointialueen alijäämät katetaan vasta vuoteen 2028 mennessä.
Vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmästä arvioidaan, että ryhmän kädenjälki näkyy vahvasti budjetissa. Neuvotteluissa vasemmiston ryhmä sai talousarvioon mukaan keskeisiä tavoitteitaan, joihin kuuluvat perusterveydenhuollon panostukset, henkilöstön hyvinvoinnin parantaminen sekä mielenterveys- ja päihdehuollon sosiaalipalvelujen vahvistaminen vastauksena päihdehuollon kriisiin.
– Vuoden 2026 Varhan budjetti perustuu siihen, että asetamme varsinaissuomalaisten arjen kannalta keskeiset palvelut rahoituslain leikkausvaatimusten edelle, vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Otto Bruun sanoo.
– Tehokkuus ja kustannustehokkuus edellyttävät jatkossakin riittävien, varhaisten ja ennaltaehkäisevien paikallisten palvelujen priorisoimista.