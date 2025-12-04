Suomalaiset hyväksyvät rauhanomaisen vaikuttamisen laajasti, mutta suhtautuvat jyrkän kielteisesti lain rikkomiseen ja erityisesti väkivaltaan, selviää EVAn syksyn Arvo- ja asennetutkimuksesta.

Vajaa puolet suomalaisista (45 %) pitää kansalaistottelemattomuutta oikeutettuna, jos sitä harjoitetaan hyvän asian puolesta, mutta kolmasosa (33 %) ei pidä.

Kansalaistottelemattomuuden hyväksyntä vaihtelee voimakkaasti poliittisen suuntautumisen mukaan.

Vasemmistoliiton kannattajista lähes kaikki (90 %) pitävät kansalaistottelemattomuutta oikeutettuna, vihreiden (62 %) ja SDP:n (62 %) kannattajistakin enemmistöt. Sen sijaan oikeistopuolueiden äänestäjät torjuvat kansalaistottelemattomuuden selvästi: vain viidennes perussuomalaisten (21 %) ja kokoomuksen äänestäjistä (22 %) pitää sitä hyväksyttävänä, ja enemmistö molemmissa ryhmissä ei pidä kansalaistottelemattomuutta oikeutettuna edes hyvän asian puolesta.

– Kansalaistottelemattomuuden hyväksyttävyys heijastaa suomalaisen arvokentän jakolinjoja oikeistoon ja vasemmistoon. Vasemmistoäänestäjien enemmistö pitää lain rajojen rikkomista perusteltuna, jos tavoite koetaan tärkeäksi, mutta oikeistoäänestäjien enemmistö näkee sen uhkana oikeusvaltiolle ja järjestäytyneelle demokratialle, toteaa analyysin kirjoittaja, EVAn viestintäpäällikkö Mikko Laakso.

Kansalaistottelemattomuuden suhde demokratiaan herättää selvästi ristiriitaisia näkemyksiä. Suomalaisista 43 prosenttia katsoo, ettei kansalaistottelemattomuus kuulu demokraattiseen ja järjestäytyneeseen yhteiskuntaan, kun taas 37 prosenttia arvioi sen olevan osa demokratian toimintalogiikkaa.

Rokotekriittisiä ja Venäjän kannattajia vastustetaan eniten



Myönteisimmin suomalaiset suhtautuvat luonnonsuojelua ajaviin valtavirtaisiin toimijoihin, kuten WWF:ään, seksuaalista häirintää vastustavaan Me Too -liikkeeseen sekä ihmisoikeusjärjestö Amnestyyn.

Kielteisintä suhtautuminen on ilmastohätätilan julistamista ajavaan Elokapinaan sekä kansallismielisiin ja maahanmuuttovastaisiin liikkeisiin, kuten Suomen Sisuun.

Enemmistö vastaajista suhtautui Elokapinaan kielteisesti. Myönteisyys paikantuu erityisesti vihreiden ja vasemmistoliiton äänestäjiin.

Kaikkein kielteisimmin suomalaiset arvioivat rokotekriittisiä ja Venäjä-myönteisiä liikkeitä. Venäjä-myönteisiin liikkeisiin suhtautuu kielteisesti peräti 83 prosenttia ja 67 prosenttia peräti erittäin kielteisesti, mikä tekee niistä tutkimuksen torjutuimman ryhmän.

Lailliset mielenosoitukset hyväksyy selvä enemmistö (63 %), vaikka ne tuottaisivat häiriötä.

Sen sijaan lainvastaiset teot saavat vain vähäistä ymmärrystä. Henkilöön kohdistuva väkivalta rajataan lähes yksimielisesti pois hyväksyttävien keinojen joukosta. Vain kolme prosenttia hyväksyy ja 94 prosenttia tuomitsee sen. Hyvin pieni hyväksyvä vähemmistö paikantuu erityisesti nuoriin miehiin.