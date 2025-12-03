Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä odottaa pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtamalta oikeistohallitukselta reaktiota Puolan päätökseen lopettaa turkistarhaus.

Puolan presidentti allekirjoitti tiistaina lain, joka kieltää turkistarhauksen maassa vuoteen 2033 mennessä. Puola on Euroopan suurin turkistuottajamaa ja koko maailman toiseksi suurin heti Kiinan jälkeen.

Päätöksen myötä turkistarhaus saa jatkua merkittävässä mittakaavassa EU-maista enää ainoastaan Suomessa ja Kreikassa.

Sen lisäksi, että turkistarhaus on suuri eettinen vääryys, se on myös taloudellisesti kannattamatonta.

– Hallituksen tulee reagoida Puolan päätökseen, joka on hieno voitto eläimille ja inhimillistä yhteiskuntaa kannattaville. Aikooko pääministeri Orpo osoittaa minkäänlaista johtajuutta asiassa?, Kivelä kysyy.

– Suomenkin on viimeistään nyt aika siirtyä tähän huomattavaan eurooppalaisten maiden joukkoon, jotka ovat kieltäneet turkistarhauksen. Eläinrääkkäystä täysin tarpeettomien luksustuotteiden markkinoille saattamiseksi ei yksinkertaisesti voi perustella millään, Kivelä sanoo.

Kivelä muistuttaa siitä, että Suomessa on turkistarhoja enää alle 300, ja niiden toimintaa ylläpidetään pitkälti keinotekoisesti vuosittain jaettavilla kymmenien miljoonien eurojen tuilla. Lisäksi turkistarhat muodostavat suuren kansanterveydellisen riskin.

– Perustelut turkistarhauksen lopettamiselle ovat aivan ilmiselvät. Sillä ei ole myöskään enää laajan kansan tukea. Meidän ei pidä käyttää enää penniäkään veronmaksajien rahoja eläinrääkkäyksen jatkamiseen, Kivelä toteaa.

Hänestä Orpon hallituksen olisi korkea aika myöntää tilanne ja tuoda eduskuntaan esitys turkisalan alasajamiseksi.

– Odotan vastausta hallitukselta, Kivelä sanoo.

– Nyt Suomi on jäämässä yksin jälkijättöisen suhtautumisensa kanssa. Turkistarhaus on Suomelle mainehaitta. Meidän tulee seurata eurooppalaista eläinoikeuskehitystä ja kieltää turkistarhaus.

