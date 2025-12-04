Kesä- ja talviaikaan siirtyminen on vanhentunut käytäntö, jonka hyötyjä ei tutkimusten mukaan ole pystytty osoittamaan. Sen sijaan haitat terveydelle, liikenneturvallisuudelle ja yhteiskunnan toiminnoille ovat merkittäviä.

Näin toteaa vasemmistoliiton meppi Merja Kyllönen. Hän on lähettänyt pääministeri Petteri Orpolle ja liikenneministeri Lulu Ranteelle kirjeen, jossa vaatii Suomea tukemaan EU:n neuvottelujen uudelleenkäynnistämistä kellojen siirtelystä luopumiseksi. Hän kehottaa hallitusta nostamaan asian Eurooppa-neuvoston esityslistalle ja toimimaan aktiivisesti ratkaisun puolesta.

Kyllönen painottaa, että Suomen aktiivinen rooli EU-neuvostossa olisi ratkaisevaa neuvottelujen avaamiseksi.

– Kellojen siirtely on turha rutiini, joka kuormittaa terveyttä ja arkea. Haitat unelle, terveydelle ja turvallisuudelle ovat kiistattomia, eikä odotettuja energiansäästöjä ole syntynyt. EU:n on korkea aika tehdä päätös siirtelyn lopettamisesta kansalaisten arjen helpottamiseksi.

Kyllönen on mukana Euroopan parlamentin työryhmässä, joka edistää kellojen siirtelystä luopumista. Hän toimi ryhmässä myös edellisellä meppikaudellaan. Työryhmän jäsenet eri maista ovat lähettäneet vastaavat kirjelmät omien maidensa hallituksille.

Komissio esitti jo vuonna 2018 direktiivin kumoamista, ja Euroopan parlamentti hyväksyi oman kantansa vuonna 2019. Asia on kuitenkin pysähtynyt jäsenmaiden välisiin neuvotteluihin. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on ilmaissut tukensa kellojen siirtämisestä luopumiselle, ja parlamentissa asia sai laajaa tukea lokakuun 2025 täysistunnossa.

Kyllösen mukaan Suomella olisi nyt mahdollisuus olla aloitteellinen ja rakentaa muiden jäsenmaiden kanssa järkevä ratkaisu.

– Kellonajan siirtely ei ole harmiton tapa, vaan sen on todettu lisäävän esimerkiksi unihäiriöitä, sydänkohtauksia ja liikenneonnettomuuksia. Myös monet alat, kuten logistiikka ja maatalous, kärsivät äkillisistä rutiinin muutoksista. Siksi Suomen on toimittava aktiivisesti, jotta neuvottelut vihdoin avataan, Kyllönen sanoo.