Vasemmistoliitto oli suurin nousija Ylen uusimmassa mielipidetiedustelussa. Puolueen kannatus nousi 0,7 prosenttiyksikköä, millä 10 prosentin haamuraja ylittyi toisen kerran tänä vuonna. Kannatus oli marraskuussa 10,2 prosenttia. Heinäkuussa se oli 10,1 prosenttia.

Muutokset Ylen edelliseen gallupiin olivat pieniä. Lähes 25 prosentin lukemissa huitelevan SDP:n kannatus notkahti saman verran kuin vasemmistoliiton nousi.

– Voi sanoa, että vasemmistoliitto on se suurin hyötyjä tästä SDP:n pienestä laskusta eli näyttää siltä, että SDP:n äänestäjistä osa on nyt siirtynyt vasemmistoliiton kannattajaksi, Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja kommentoi Ylen uutisessa.

Tutkimuksen tausta-aineistosta löytyy mielenkiintoisia lukuja. SDP:n ja perussuomalaisten duunarikannatus on laskenut, vasemmistoliitolla käyrä sen sijaan sojottaa yläviistoon.

SDP:n kannatus työntekijöiden joukossa oli nyt 24,2 prosenttia. Vuoden korkein luku oli 28,9 prosenttia elokuussa.

Perussuomalaisten duunarikannatus on suorastaan romahtanut maaliskuun huippuluvusta 32,7 prosenttia marraskuun 20,7 prosenttiin.

Vasemmistoliitto on noussut työntekijöiden joukossa kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi 13,3 prosentilla. Aiemmin tänä vuonna sitä kannatetumpia olivat keskusta ja kokoomus.

Kesäkuussa vasemmistoliiton duunarikannatus kävi 14,7 prosentissa, mutta silloinkin kokoomus oli suositumpi. Nyt kokoomuksen ja keskustan kannatus työntekijöiden joukossa oli 11 prosentin luokkaa.

Vihreät oli vuosikausia vasemmistoliittoa suurempi puolue. Nyt se on jäänyt kauas taa 7,6 prosenttiin.

Kannatus noussut pitkäjänteisesti



Mikä voisi selittää vasemmistoliiton kannatuksen piristymistä? Myöhäissyksyn puheenaihe on ollut velkajarru, johon vasemmistoliitto ei ainoana puolueena sitoutunut. Viime viikolla esitellyissä vaihtoehtobudjeteissa vasemmistoliitto esitti selkeimmän vaihtoehdon ennätyksellisen epäsuositun hallituksen politiikalle.

Vasemmistoliiton siinä esittämä miljonäärivero nauttii laajaa kannatusta yli puoluerajojen.

Vasemmistoliitolla oli myös puoluekokous pari viikkoa sitten, mutta sen näkyvyys oli vaatimaton.

Kysymys ei todennäköisesti olekaan mistään yksittäisestä asiasta, vaan vasemmistoliiton kannatus on noussut pitkäjänteisesti aiempaa korkeammalle tasolle.

Vuonna 2023 vasemmistoliiton kannatus vaihteli yksittäisiä piikkejä lukuun ottamatta 7,5–8,5 prosentin tasolla Ylen mielipidemittauksissa. Vuonna 2024 ei tullut enää yhtään 7:llä alkavaa lukemaa, vaan kannatus oli useimmiten yli 9 prosenttia, ja eurovaalihuumassa tuli viime vuosien ennätys 11,6 prosenttia kesäkuussa.

Tämän vuoden gallupeissa kannatus on jäänyt vain kerran alle 9 prosentin.

Muista puolueista SDP:n kannatus oli nyt 24,7 prosenttia, kokoomuksen 18,7, perussuomalaisten 14,2, keskustan 13,9 ja vihreiden 7,6 prosenttia.

Hallituspuolueiden yhteiskannatus oli 40,1 prosenttia. Petteri Orpon hallitus on tässä vaiheessa vaalikautta vielä epäsuositumpi kuin erittäin epäsuosittu Juha Sipilän hallitus. Sipilän hallituksen suosion lasku jatkui vaalikauden loppuun asti, joten samalla tiellä Orpon hallituksen suosiosta sulaa vielä 10 prosenttiyksikköä.