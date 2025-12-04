ILMOITUS ILMOITUS

Eduskunnassa ei ole vielä tietoakaan joulurauhasta. Torstain kyselytunnilla sanan säilä heilui tuttuun tapaan Suomen taloudesta. Oppositio vastuutti hallitusta ennätystyöttömyydestä, velkaantumisen jatkumisesta, EU:n tarkkailuluokalle joutumisesta ja leikkauksista.

Timo Furuholm sanoi hallituksen jakavan omat joululahjansa pääministerin johdolla kaikkein suurituloisimpien veronkevennyksinä.

– Samaan aikaan pienituloisissa kotitalouksissa ollaan äärirajoilla, kun heihin on kohdistettu valtavia leikkauksia, ja lisää on tulossa. Hallitus on tuonut eduskuntaan vielä ennen joulua paketoitavaksi 70 miljoonan euron leikkauksen toimeentulotukeen. Kyseessä on historiallisen julma toimi, joka osuu yhteiskunnan kaikista heikoimpien viimesijaiseen turvaan. Tuki voisi jatkossa pahimmillaan jopa puolittua.

Furuholm osoitti sanansa suoraan pääministerille:

– Pääministeri Orpo, Suomi on jo aiemmin saanut huomautuksia vähimmäisturvan riittämättömyydestä, ja nyt te romutatte sitä tietoisesti lisää. Kysynkin: eikö teitä hävetä yhtään?

Kysymykseen vastannut sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen puolustautui hallituksen joutuneen välttämättömään tilanteeseen, missä Suomi velkaantuu ja joutuu tekemään säästöjä sosiaaliturvaan.

– Samaan aikaan tavoitteena on kyllä luoda kannusteita ja mahdollistaa työllistymistä ja tehdä myöskin meidän sosiaaliturvasta pohjoismainen työhön kannustava sosiaaliturva.

Baltiassa talous kasvaa, Suomessa seisoo



Grahn-Laasonen ja Orpo perustelivat Suomen hankalaa taloudellista tilannetta hankalalla ja epävarmalla turvallisuusympäristöllä.

Keskustan Jouni Ovaska luki OECD:n tuoretta talousennustetta, jossa Suomi on ainoa maa, jonka talous ei kasva tänä vuonna.

– No, kun luetaan sitä OECD:n paperia, niin miten Virossa, Latviassa, Liettuassa tai Puolassa talous kasvaa? Myös heihin tämä turvallisuustilanne vaikuttaa, hän sanoi.

OECD:n mukaan etulinjaan Suomen tavoin kuuluvassa Liettuassa talous kasvaa tänä vuonna 2,5 prosenttia, Latviassa 1,2, Puolassa 3,3 ja Virossa 0,7 prosenttia.

Orpo ei vastannut suoraan kysymykseen.

– Valitettavasti tämä turvallisuusympäristö, kauppapolitiikan haasteet, tämä kaikki vaikuttaa siihen, että tämä on nyt valitettavan jumissa.

Jarru ja kaasu sekaisin?



Orpon vastaus taloustilanteeseen oli, että siihen pitää vastata samaan aikaan jarruttamalla velan ja julkisten menojen kasvua sekä painamalla kaasua talouden kasvulle, työllisyydelle, uusille työpaikoille ja toivolle.

SDP:n talousekspertti Joona Räsänen epäili, että Orpolla ovat polkimet menneet sekaisin.

– Valitettavastihan on käynyt niin, että täällä velkaantumisen puolella te olette enemmänkin painaneet kaasua, koska siis tällä kaudellahan velkaantuminen on kiihtynyt vaikkapa siihen edelliseen vaalikauteen nähden. Velkaantuminen on Suomessa tällä hetkellä nopeinta koko Euroopassa. Sitten vastaavasti täällä kaasun puolella, kun pitäisi saada talous kasvamaan, te olette painanut jarrua, koska meidän talouskasvu on kaikista OECD-maista heikointa.

– Arvoisa pääministeri, kysyn nyt teiltä: ovatko teillä menneet nämä polkimet sekaisin, ja onkohan siellä kaasupolkimen edessä nyt se kuuluisa näkymätön jarru?

Orpon mukaan jarrun painaminen on ollut välttämätöntä, jotta velkaantuminen on saatu pysymään edes hallinnassa, ettei se ole ollut hallitsemattomalla uralla.

– Ja siinä me olemme onnistuneet.