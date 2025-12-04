Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä pukeutuu presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolle kultaiseen pitsipukuun, jonka on suunnitellut Riikka Ikäheimo.

– Tänä itsenäisyyspäivänä haluan korostaa uudelleenkäytön ja kiertotalouden tärkeyttä myös osana juhlaa. Itsenäisyyden ehto on kestävä tulevaisuus, ja siksi myös itsenäisyyspäivää on syytä juhlia kiertotalouden periaatteiden mukaisesti, Kivelä sanoo.

Puku on vuokrapuku ja se jatkaa käytössä juhlien jälkeen. Kivelä kokee puvun olevan hänelle sopiva, ja iloitsee uudelleenkäytettävyydestä.

– Olen iloinen, että voin lainata pukua juhlien ajaksi, ja sen jälkeen se jatkaa muiden käytössä. Kertakäyttökulutuksesta on päästävä eroon kaikilla aloilla, ja peräänkuulutan tiukempaa sääntelyä myös tekstiiliteollisuuden muuttamiseksi kestäväksi, ajankohtaisena krääsätuontia on rajoitettava. Kiertotalouden pitää toteutua arjessa ja juhlassa.

Kokonaisuutta täydentää käsikoru, jonka on tehnyt lahtelainen kultaseppämestari Chao-Hsien Kuo. Hänet valittiin vuonna 2022 Vuoden Kultasepäksi. Kierrätetystä hopeasta valmistettu koru yhdistää perinteistä kultasepänalan osaamista kauniiseen ja moderniin muotokieleen. Koru on ollut Kivelällä Linnan juhlissa jo useana vuonna aiemmin.

Puvun suunnittelija Riikka Ikäheimo kertoo puvun olevan kunnianosoitus käsityölle, vahvuudelle ja modernille suomalaiselle naiselle.