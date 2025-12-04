Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä toteaa Valtiontalouden tarkastusviraston eli VTV:n arvioiden osoittavan, että tieteeseen pohjautuvan ilmastopolitiikan sijaan hallitus ennen kaikkea väistää vastuuta ja politikoi.
VTV julkaisi tänään torstaina raportin, josta käy ilmi, että pääministeri Petteri Orpon (kok.) oikeistohallitus on tehnyt päätöksiä ilmastotoimista puutteellisen tietopohjan varassa.
– Olemme saaneet VTV:ltä nyt kattavan selvityksen siitä, että hallitus on valinnut ilmastotoimet poliittisin perustein eikä toimien tosiasiallisten päästövaikutusten ja kustannustehokkuuden perusteella, Kivelä sanoo.
Hallitus vaikuttaa nyt pyrkivän edistämään tavoitetason madaltamista.
– Toisin sanoen, näin äärimmäisen vaikeassa talous- ja työllisyystilanteessa hallitus hukkaa julkisia varoja toimiin, jotka ovat kalliita eivätkä vie meitä lähemmäs ilmastotavoitteitamme.
Hän toteaa myös, että VTV:n raportin mukaan kustannustehokkain ilmastokeino olisi puuttua metsien käyttöön.
– Mutta olemme toistuvasti saaneet todeta, että poliittista tahtotilaa tähän ei ole, Kivelä sanoo.
EU-maat jäämässä tavoitteista
Kivelä muistuttaa Suomen aiemmin luottaneen siihen, että mikäli EU-tason ilmastotavoitteista jäädään, voidaan niin kutsuttuja nielu- tai päästöyksiköitä ostaa muualta Euroopasta. Hän arvioi, ettei tämä näytä kuitenkaan enää mahdolliselta, koska useat EU-maat ovat jäämässä omista tavoitteistaan eikä myytäviä yksiköitä siten ole.
– Näyttää siltä, että hallitus itse asiassa laskee useiden EU-maiden kollektiivisen ilmastopoliittisen epäonnistumisen varaan. Jos päästövähennystavoitteissa epäonnistumista ei voida kompensoida mitenkään, tavoitetasoa on “pakko” madaltaa, Kivelä sanoo.
Hallituspuolueista kyseenalaistetaan
Kivelän mukaan hallitus vaikuttaa nyt pyrkivän edistämään tällaista tavoitetason madaltamista. Hallituspuolueiden sisällä on jo kyseenalaistettu Suomen kansallinen 2035-hiilineutraaliustavoite.
– Ministeri Ranteen kommenttien perusteella on selvää, että hallituksen energia- ja ilmastostrategia sekä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma eivät myöskään vastaa VTV:n huomioihin, Kivelä sanoo.
Perussuomalaisten Lulu Ranne on liikenne- ja viestintäministeri.
– Sen sijaan, että hallitus esittää riittäviä toimia päästövähennysten kiihdyttämiseksi ja hiilinielujen pelastamiseksi, on se varsin tyytyväisenä heittämässä hanskat tiskiin. Hallitus on ilmastopolitiikan osalta menettänyt viimeisimmätkin uskottavuutensa rippeet.
Hallitus lähetti torstaina eduskuntaan kaksi pitkään odotettua ilmastopolitiikan selontekoa: energia- ja ilmastostrategian sekä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman.